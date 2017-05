Le programme musical de Denisa Kerschova : La nuit européenne des musées

On vous offre des places

Le concert d'orgue de Jean-Pierre Leguay le lundi 22 mai à l'Auditorium de La Maison de la Radio :

Programme :

Johann Sebastian Bach : Fantaisie et fugue en ut mineur BWV 537

Franz Liszt : Variations sur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen »

Jean-Pierre Leguay : Madrigal VIII, extrait : Percussion

Johann Sebastian Bach : Sonate en trio n° 4 BWV 528, extrait : Andante

Bruce Mather : Deux études : Broderies, Carnothaurus

Jean-Pierre Leguay : Sonate III, extrait : Falaise

Improvisation pour orgue et percussion

Jean-Pierre Leguay orgue

Daniel Ciampolini percussion

Quelle musique voyez-vous sur "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870) ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 20 mai en vous inspirant du tableau "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870).

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Actuellement visible à la National Gallery of Art à Washington dans le cadre de l'exposition : Frédéric Bazille and the Birth of Impressionism du 9 avril au 9 juillet 2017.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jacques Martin Hotteterre

Suite en mi mineur opus 5 n° 5 pour flûte à bec et basse continue : 1. Menuet I et II; 2. Gavotte; 3. Rondeau; 4. Gigue

Marijke Miessen : flûte à bec/ Pieter Wispelwey : violoncelle / Bob Van Asperen: Clavecin

Teknon 11250

Hector Berlioz/ Franz Liszt

Symphonie fantastique op 14 : Songe d'une nuit de Sabbat - pour orchestre / réduction pour piano S 470

Idil Biret : piano

Idil Biret Archive 857128485

Maurice Ravel

Sonate n°2 en Sol Majeur : 1.Allegretto

Janine Jansen: violon / Itamar Golan: piano

Decca 4782256

Kezako

Enrique Granados

Goyescas: Intermezzo

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Rafael Fruhbeck de Burgos

IMP PCD 924

Gioachino Rossini

L'italienne à Alger : Cruda sorte! amor tiranno! (Isabella) Anelli

Marylin Horne, mezzo-soprano

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction Henry Lewis

Decca 4753952

Rubrique gramophone

Frédéric Chopin

Andante spianato et grande polonaise brillante en Mi Bemol Maj op 22

Arthur Rubinstein: piano

EMI 7646972

Jacques Ibert

Le petit âne blanc pour piano et violon / D’après histoires n°2 pour piano

Kyung Wha Chung : violon

Itamar Golan: piano

EMI 5568272

Claude Debussy

Nocturnes L 91 : Sirènes - pour orchestre et voix de femmes

Chœur de l’orchestre de Cleveland

Orchestre de Cleveland

Direction Pierre Boulez

DGG 43989621

Erik Satie

Gnossienne n°1

Jean Yves Thibaudet : piano

Decca 4830236

Georges Delerue

BOF du film "Tendre poulet" de Philippe de Broca : Départ pour Honfleur

Orchestre non identifié

Universal Music 9809882

Jopseh Nicholas Pancrace Royer

La marche des Scythes

Jean Rondeau : clavecin

Parlophone 0825646974580

Johann Strauss Fils

Éljen a Magyar op 332

Orchestre de l'Etat hongrois

Direction Janos Ferencsik

Hungaroton 32459

Ferenc Farkas

Hibridek : 8 pièces pour piano version pour cymbalum : 1. Notturno; 2. Valsette

Viktoria Herencsar: cymbalum

Hungaroton 32427

Franz Liszt

1. Hohe liebe s307

2. Enfant si j'étais roi S283

Dietrich Fischer-Dieskau : baryton

Daniel Barenboim : piano

DGG 4475082

Jean Pierre Leguay

Improvisation

Jean Pierre Leguay : orgue

Organ 72352

Félix Mendelssohn-Bartholdy / Transcriptions Bertrand Hainaut / Laurent Arandel

Rondeau Capriccioso en moi majeur opus 14 : Andante et presto

Quatuor Anches Hantées

Anima 170300001