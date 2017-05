Le programme musical de Denisa Kerschova : La nouvelle saison musicale des concerts de Radio France

On vous offre des places

Le concert de Vanessa Wagner le jeudi 18 mai à 20h à l'Auditorium de Lyon

De Schumann, on connaît moins les choeurs que les lieder alors que les deux genres se partagent sinon les mêmes poèmes, au moins les mêmes poètes. Inspiré par Eichendorff, Mörike, Rückert et autres, Schumann a beaucoup écrit pour le Chorgesang-Verein de Dresde, à une époque où les sociétés chorales essaimaient dans toute l’Allemagne. Le compositeur y renoue avec les sujets qui lui sont chers ; on y retrouve les personnages de jeunes filles innocentes ou cruelles, les images nocturnes ou sylvestres que traverse l’emblématique voyageur solitaire. On y entend les bruissements de la nature, les chants d’oiseaux prophètes qui avertissent le poète des Scènes de la forêt - dont les neuf pièces s’entremêlent aux choeurs : «Prends garde, et reste éveillé, en alerte !» Complété par une pièce de Robert Pascal écrite dans la continuité d’un lied de Schumann, ce programme introduit l’auditeur au coeur de la poésie romantique allemande.

, © JB Millot

Robert Schumann : Romances op. 69 et op. 91 – Trois Poèmes op. 29 – Trois Lieder op. 114, pour voix de femmes et piano

Robert Schumann : Scènes de la forêt, op. 82, pour piano

Robert Pascal : So fern

Chœur Britten

Nicole Corti, chef de chœur

Vanessa Wagner, piano

Jean-Pierre Jourdain, mise en espace

Quelle musique voyez-vous sur "Gelée blanche, jeune paysanne faisant du feu" de Camille Pissaro, 1888 ?

, © Rmn-Grand Palais (musée d’Orsay) / Photo Hervé Lewandowski

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 mai en vous inspirant du tableau : "Gelée blanche, jeune paysanne faisant du feu" 1888) de Camille Pissaro (1830-1903).

Actuellement visible au Musée du Luxembourg à Paris dans le cadre de l'exposition "Pissaro à Eragny, La nature retrouvée", du 16 mars au 9 juillet 2017.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Cesar Franck

Symphonie en ré min M 48 : 2.Allegretto

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Direction Guido Cantelli

EMI classics 5099967904327

George Crumb

Sonate pour violoncelle: 1.Fantasia

Truls Mork: violoncelle

Simax Classics PSC 1023

Kezako

Gabriel Fauré

Dolly : berceuse

Ninon Vallin : chant

Music Memoria 30427

Gabriel Fauré / John Odom (arrangeur)

Dolly op 56 : Berceuse - arrangement pour 3 mains

Cyril Smith / Phyllis Sellick : pianos

Nimbus 5178

Gabriel Fauré

Dolly opus 56 : 1. Mi-a-ou; 2. Le jardin de Dolly; 3. Kitty-valse; 4. Tendresse; 5. Le pas espagnol; Orchestre National de la RTF diretion Thomas Beecham

EMI 7633792

Fritz Kreisler

Liebesleid pour violon et piano

Gidon Kremer : violon / Martha Argerich: piano

Emi 6933992

Rubrique éphéméride : Valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel : création le 9 mai 1911 à la Salle Gaveau à Paris, par le pianiste Louis Aubert.

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales : 1. modéré et très franc; 2. Assez lent avec une impression intense; 3. Modéré; 4. Assez animé; 5. Presque lent dans un sentiment intime; 6. Assez vif

Arcadi Volodos : piano

Sony Classical 88697639622

Leonard Bernstein

Peter Pan : Dream with me (Air de Wendy) - pour soprano violoncelle et piano

Judy Kaye: Soprano

Steven Blier: Piano

Sara San' Ambrogio: violoncelle

Koch Classics 37002

Franz Schubert

Impromptu en Mi bémol Maj D 946 n°2

Lars Vogt : piano

AVMU 8553098

Erik Satie

3 mélodies : 1. Les anges; 2. Elégie

Barbara Hannigan: soprano

Reinbert de Leew : piano

Winter and Winter 9102342

Dimitri Chostakovitch

"La Nouvelle Babylone" de Gregori Kozintsev : Acte V : Versailles against Paris / Paris has stood for centuries

Sinfonietta de Bale

Direction Mark Fitz-Gerald

Naxos 857282425

Tibor Harsanyi

L'histoire du petit tailleur - suite pour récitant et orchestre

Peter Ustinov : voix

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Direction Georges Prêtre

ERATO 01902959535227

Jean Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°3 en Sol Maj BWV 1048 : 1. Allegro

European Brandenburg Ensemble

Direction trevor Pinnock

Avie 2119

Jean Philippe Rameau

Gavotte variée

Vanessa Wagner: piano

Amie 134