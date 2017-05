Le programme musical de Denisa Kerschova : La folie ! (2/2)

On vous offre des places

Concert de Anne Queffélec le vendredi 2 juin à 20h à l'Auditorium de Lyon

Au programme :

Érik Satie : Gnossienne n° 1

Maurice Ravel : À la manière de Chabrier

Érik Satie : Gymnopédie n° 1

Francis Poulenc : «Pastourelle», extraite de L’Éventail de Jeanne

Déodat de Séverac : «Où l’on entend une veille boîte à musique», extrait d’En vacances

Érik Satie Gnossienne : n° 3

Reynaldo Hahn : «Hivernale» et «Le Banc songeur», extraits du Rossignol éperdu

Claude Debussy : «Clair de lune», extrait de la Suite bergamasque

Gabriel Dupont : «Après-midi de dimanche», extrait des Heures dolentes

Érik Satie : Gymnopédie n° 3

Charles Koechlin : «Chant de pêcheurs», extrait de Paysages et marines, op. 63

Florent Schmitt : «Glas», extrait de Musiques intimes, op. 29

Maurice Ravel : Miroirs

Satie et Compagnie : c’est le titre du dernier disque d’Anne Queffélec (label Mirare). Non pas un album supplémentaire sur le plus excentrique des musiciens, mais une jolie méditation sur l’homme et la société musicale. , explique Anne Queffélec en citant Cortot. La pianiste le replace aux côtés de contemporains tels Ravel, Ferroud, Dupont, Hahn, Schmitt ou Koechlin. Dans ces «pièces circulaires», son influence se dessine, sur ses pairs comme sur la musique répétitive américaine à l’honneur cette saison à l’Auditorium. Steve Reich et Philip Glass ont reconnu son importance, Michael Nyman le qualifiait d’«indispensable». N’y a-t-il pas un peu des Gymnopédies dans Manny’s Gym de John Adams ?

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Franz Liszt

Dante symphonie S 109 : Lento - Allegro - pour orchestre avec choeur de garçons sur le dernier mouvement

Orchestre Les Siècles

Maîtrise de Caen

François-Xavier Roth, direction

Musicales Actes Sud ASM 07

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor : Il dolce suono (2ème partie Acte III) Air de Lucia

Anna Netrebko : soprano

Orchestre de chambre Mahler

Claudio Abbado, direction

DGG 000289 474 8812

Kezako

Jean-Sébastien Bach / arrangement Leonid Desyatnikov

Partita n°6 en mi min BWV 830 : Sarabande - arrangement pour violon solo, 2 violons 2 altos et 2 violoncelles

Gidon Kremer, Dzeraldas Bivda et Agne Doveikaite-Rubiene : violon / Daniil Grishin et Vidas Vekerotas : alto / Giedre Dirvanauskaite et Peteris Cirkis : violoncelle

Nonesuch 7559 79634-5

Maurice Ravel

Trio en la min : pantoum - pour piano violon et violoncelle

Renaud Capuçon : violon / Gautier Capuçon : violoncelle / Frank Braley : piano

Virgin 5454922

Franz Schubert

Fantaisie en fa min op 103 D 940 : Allegro vivace

Maria Joao Pires et Hüseyin Sermet : pianos

Erato 0825646310654/13

Christopher Komeda

Rosemary's baby : Main title

Orchestre non identifié

Direction : Dick Hazard

DOT SDOX 340 815

Rubrique cinéma : Film Shine de Scott Hicks, sorti en 1996

Serge Rachmaninov

Concerto n°3 op 30 : 1er mouvement (extrait)

BOF / Shine

David Helfgott : piano / David Hirschfelder

Philips 454710-2

Michel Richard Delalande

Les folies de Cardenio :

1. Ouverture

2. Air des trompettes

3. Air Martial

4. Loure

5. Rondeau

6. Air léger

7. Sarabande Légère

8. Menuet

9. Marche pour les masques

Ensemble Baroque de Limoges

Direction Christohe Coin

MBF 110714

Antoine Duhamel

Pierrot le fou (film) : Ferdinand - arrangement pour quintette à cordes

Traffic Quintet

Alexandre Desplat, direction musicale et transcriptions

Naïve Records V 5093

Alexandre Scriabine

Le poème de l'extase op 54 : Allegro non troppo - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Pierre Boulez

Sony Classical 88843013332-67

Marius Constant

Éloge de la folie : La guerre

Ensemble Ars Nova de l'ORTF

Marius Constant, direction

Erato STU 70334

Piotr Illich Tchaikovsky

Symphonie n°6 en si min op 74 (Pathétique) : Allegro molto vivace

Orchestre du Théâtre Mariinsky

Valery Gergiev, direction

Mariinsky

Renaldo Hahn

Versailles : Hivernale

Anne Queffelec : piano

Mirare MIR 189

Jean Sibelius

Chevauchée nocturne et lever de soleil op 55 - pour orchestre

Orchestre symphonique de Göteborg

Neeme Jarvi, direction

DGG 4795280