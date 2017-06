Le programme musical de Denisa Kerschova : La fête de la musique !

On vous offre des places

Monsieur de Pourceaugnac au Théâtre de l’Épée de Bois à La Cartoucherie à Paris le samedi 24 juin à 20h30 :

Comédiens :

Kim Biscaïno, Brice Cousin, Paula Dartigues, Raphaël de Angelis, Cécile Messineo, Nicolas Orlando en alternance avec Vladimir Barbera.

Chanteurs :

Sophie Landy, soprano

Raphaël Brémard en alternance avec Guillaume Gutierrez, ténor

Musiciens (en alternance) :

Stéphan Dudermel, Béatrice Linon, Ajay Ranganathan, violons

Florence Bolton, Emily Audouin, Sylvia Abramowicz, viole de gambe

Benjamin Perrot, Romain Falik, théorbe

Jean-Miguel Aristizabal, Camille Delaforge, clavecin

Lucas Bacro en alternance avec Romain Bockler, basse

Mise en scène : Raphaël De Angelis

Monsieur de Pourceaugnac est la huitième comédie-ballet de Molière et l’une des plus abouties sur les rapports qu’entretiennent musique, danse et comédie. En effet, Molière, qui a jusqu’ici inséré la musique dans ses pièces sous forme d’intermèdes cloisonnés venant ponctuer l’histoire, opère dans Monsieur de Pourceaugnac une véritable fusion des genres entre musique et action : on passe très naturellement dans certaines scènes du texte à la musique et de la musique au texte, du langage parlé au chant.

Molière et Lully parviennent à tirer des effets comiques exceptionnels en utilisant notamment la musique dans les scènes burlesques et on atteint, dans cette pièce, un niveau exceptionnel de comique musical. Certains airs ont d’ailleurs été chantés à leur création en voie de fausset par Lully lui-même.

Quelle musique voyez-vous sur "La Partie de campagne (Deuxième état)", de Fernand Léger, 1953 ?

, © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 23 juin en vous inspirant du tableau "La Partie de campagne (Deuxième état)", de Fernand Léger, 1953.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau sera visible du 20 mai au 30 octobre 2017 au Centre-Pompidou Metz dans le cadre de l'exposition : Fernand Léger. Le Beau est partout.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Daniel François Esprit Auber

La circassienne : ouverture

Orchestre de Cannes

Direction Wolfgang Dorner

Naxos 8573553

Georges Bizet

L'Arlésienne suite n° 2 :

1. Menuet

2. Farandole

Orchestre National de France

Direction Seiji Ozawa

Warner classics 082564613951413

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : Les jeunes gens envahissent la scène et un joyeux tumulte domine en l'honneur du triomphe des amoureux (3ème partie) . Danse générale et bacchanale

Camerata singers: choeur

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Pierre Boulez

Sony SM3K 45842

Kezako

Fritz Kreisler

La gitana - pour violon et piano

David Oistrakh: violon / Vladimir Yampolski: piano

DGG 4796798

Leos Janacek

Mladi JWV/ 10 (Jeunesse) - arrangement pour quatuor à cordes par Krystof Maratka :

1. Vivace (mvt 3)

2. Allegro animato (mvt 4)

Zemlinsky quartet: Frantisek Soucek, Petr Strizek (violons)/ Petr Holman: alto / Vladimir Fortin: violoncelle

Praga 350132

Rubrique Cinéma

Georges Delerue / Arrgt Alexandre Desplat

Jules et Jim (film) de Fançois Truffaut : Générique

Orchestre dirigé par Georges Delerue

Universal Music 5308463

Claudio Monteverdi

Madrigaux Livre VII : Al lume delle stelle SV 138

Miriam Allan, soprano / Mjairi Lawson, soprano/ Zachary Wilder: ténor / Lisandro Abadie: basse

Les Arts Florissants

Direction Paul Agnew

Harmonia Mundi 5278

Heitor Villa Lobos

Ciclo brasileiro : 2.Festa no sertao

Wilhem Latchouma : piano

RCA 88697373402

Félix Mendelssohn

3 motets op 39 (intégrale) pour choeur mixte et orgue : Veni domine op 39 n°1

Yves Castagnet: orgue

Maîtrise de la cathédrale Notre Dame de Paris

Direction Lionel Sow

Maîtrise Notre Dame de Paris 001

Peter Illich Tchaikovski

Eugène Onéguine : Polonaise (Acte III Sc 1)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Gustavo Dudamel

DGG 4764717

Leonard Bernstein

West side story : Mambo - pour orchestre

Orchestre Symphonique Simon Bolivar

Direction Gustavo Dudamel

DGG 479447

Anton Dvorak

Quatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 B 179 : Finale : Vivace ma non troppo (Américain)

Quatuor à cordes Simon Bolivar : Alejandro Carreno / Boris Suarez (violons) / Ismel Campos (alto) / Aimon Mata (violoncelle)

DGG 479447

Ermanno Wolf Ferrari

Suite d'apres l'opera I gioielli della madonna : Festa populare

Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction Gianandrea Noseda

Chandos 10511

Giovanni Paccini

Carlo di Borgogna : Alla festa, compagne (Acte II) choeur

Chœur Geoffrey Mitchell

Academy of Saint Martin in The Fields

Direction David Parry

Opera rara 21

Jean Jeseph Cassanea de Mondonville

Les fêtes de Paphos : Ouverture (Acte I)

Les Talens Lyriques

Direction Christophe Rousset

Oiseau Lyre 4550842

Jean Baptiste Lully

Monsieur de Pourceaugnac LWV 41 :

1. Entrée des procureurs et des sergents : La polygamie est un cas pendable

2. Entrée des Matassins : Piglialo sù

Jérôme Billy (ténor)

Virgile Ancely (basse)

Les Paladins

Direction Jérôme Corréas

Glossa 923509

C'est la fête de la musique à La Maison de la Radio :

Ce soir, le mercredi 21 juin 2017, assistez à l'enregistrement de l'émission "La Tribune des Critiques de disques des auditeurs" au Studio 106 de La Maison de la Radio. Au programme, le Concerto pour piano « L’Empereur » de Beethoven