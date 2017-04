Le programme musical de Denisa Kerschova: L'Opéra - Un film de Jean-Stéphane Bron par Philippe Martin, producteur

L'Opéra - Un film de Jean-Stéphane Bron

Sortie en salles le 5 avril 2017. Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines et raconte des tranches de vie, au cœur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.

A propos de Philippe Martin: producteur / Les films Pélléas

Les Films Pelléas est une société de production cinématographique française fondée par Philippe Martin en mars 1990 avec le soutien de la Fondation Hachette.

Depuis sa création, les Films Pelléas a produit 70 longs-métrages.

Bibliographie de Philippe Martin :

"Pierre Chevalier, l'homme des possibles", de Philippe Martin, Seguier, 2017

"Mag Bodard, portrait d'une productrice", de Philippe Martin, La tour verte, 2013

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Extrait du film "L'opéra" de Jean Sébastien Bron

Les films pelléas

Philippe Martin : Producteur

Georges Delerue / BOF des films de Truffaut

1. La femme d'à côté : epilogue

2. La nuit américaine : grand choral

Monique Rollin: cithare (2)

Orchestre non identifié dirigé par Georges Delerue

Universal Music 53543222

Gustav Mahler

_Symphonie n° 4 : Sehr behaglich (4eme mvt)

_Juliane Banse, soprano

Orchestre de Cleveland

Direction : Pierre Boulez

DGG4632572

Claude Debussy

Pelleas et Mélisande : Acte IV scène 4 : c'est le dernier soir

Jacques Jansen: Pelléas

Micheline Grancher : Mélisande

Orchestre National de la RTF

Direction : Desire Emile Ingelbrecht

Disques Montaigne TCE 8710

Henri Dutilleux

Symphonie n° 1 : Intermezzo (3eme mvt)

Orchestre national de l'ORTF

Direction : Jena Martinon

DGG 5345672

Jean Philippe Rameau

Zaïs : Ouverture

La petite bande

Direction : Gustav Leonhardt

STIl 2112SAn 92

Béla Bartok

Concerto pour piano n° 3 : Adagio religioso (2eme mvt)

Hélène Grimaud : piano

London Symphony Orchestra

Direction : Pierre Boulez

DGG 002894775330

Leos Janacek

Sinfonietta opus 60 : Andante con moto (5eme mvt)

Philharmonia Orchestra

Direction : Simon Rattle

EMI 23760622

Claude Debussy

Suite Bergamasque : 1.Clair de lune, 2. Passepied

Sviatoslav Richter : piano

Mel 1001622

Georg Friedrich Haendel

Ariodante : Scherza infida in grembo al drudo (Acte II Sc 3) Air d'Ariodante

Anne Sofie von Otter : mezzo soprano

Les musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

AP 4572712

Barbara / S Makhno

Septembre (quel joli temps)

Barbara : chant

Philips 5107462

Frédéric Chopin

Nocturne en ut mineur opus 48 n° 1

Youra Guller : piano

DORON DRC 4012

Jean Sébastien Bach

6 partitas BWV 825 à 830 : Partita n°2 en ut min BWV 826 : Rondeau - pour clavier / version pour piano

Martha Argerich : piano

DGG 4775870

François Couperin

3 leçons de ténèbres pour le Mercredi Saint : 1ère leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint : Beth Plorans ploravit

Isabelle Druet : mezzo soprano

Claire Lefilliatre : soprano

Le poème Harmonique

Direction : Vincent Dumestre

Alpha 957