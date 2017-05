Le programme musical de Denisa Kerschova : 21 rue La Boétie

Exposition "21 rue La Boétie" au Musée Maillol à Paris du 2 mars au 23 juillet 2017.

Concert de Caroline Huynh Van Xuan le samedi 13 mai 2017 à 19h à La Pop (ex-Péniche Opéra) à Paris.

Caroline Huynh Van Xuan, claveciniste et organiste, est une artiste discrète au parcours semé de belles rencontres (Gustav Leonhardt, Christophe Rousset, Freddy Eichelberger,Wieland Kuijken etc). Caroline Huynh Van Xuan a réalisé un long travail de recherche sur toute une période qui la passionne : la Restauration en Angleterre (1660). Après un temps d’austérité artistique, La Restauration apporte un renouveau de la vie musicale, poussée par un puissant besoin de se divertir. De nombreuses œuvres pour clavecin sont publiées par des compositeurs célèbres (Haendel, Purcell), mais aussi d’autres tombés dans l’oubli aujourd’hui. Caroline présente un programme original et inédit de qui permet de redécouvrir le répertoire et la vitalité de la scène musicale anglaise au tournant des 17ème et 18ème siècles.

Quelle musique voyez-vous sur "Les Joueurs de cartes" de Louis Le Nain ?

, © Her Majesty

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 mai en vous inspirant du tableau : "Les Joueurs de Cartes', vers 1635-1638, de Louis LE NAIN (vers 1593-1677).

Actuellement visible au Musée du Louvre-Lens jusqu'au 26 juin 2017 dans le cadre de l'exposition : Le Mystère Le Nain.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Maurice Ravel

Sonate pour violon et violoncelle : 1. Allegro; 2. Très vif (mvt 2); 3. Lent (mvt 3)

Julia Fischer: violon

Daniel Muller Schott: violoncelle

ORFEO C902161A

Erwin Dressel

Bagatellen : 1. Scherzo (mvt 2); 2. Aria (mvt 3); 3. Gigue (mvt 4)

Duo Disecheis: David Brutti: Saxo Alto / Filippo Farinelli : piano

Brilliant Classics 97874

Francis Poulenc

Le travail du peintre FP 161 : 1. Pablo Picasso; 2. Marc Chagall; 3. Georges Braque; 4. Juan Gris; 5. Paul Klee; 6. Joan Miro; 7. Jacques Villon

François Le Roux : Baryton

Pascal Roge: Piano

Decca 4603262

William Walton

Concerto pour violon et orchestre : 2. Presto capriccioso alla napolitana

Thomas Bowes: violon

Orchestre de l'Opéra de Malmo

Direction Joseph Swensen

Signum 238

Erik Satie

Parade : Les acrobates

Georges Auric et Francis Poulenc: piano

Fremeaux et Associes 064

Jean Sebastien Bach/Oscar Strasnoy

Hochzeitsvorbereitungen mit B und K pour solistes et ensemble instrumental / sur des fragments du journal de Franz Kafka en dialogue avec la cantate de mariage BWV 202 : weichet nur betrubte schatten de Jean Sebastien Bach : 6

Monika Meier-Schmid: soprano

Daniel Gloger: contre ténor

Ensemble 2E2M

Direction Pierre Roullier

Le chant du monde LDC 2781150

Erwin Schulhoff

Hot-sonate : 1er mouvement

Duo Disecheis:

Brilliant Classics 97874

Igor Stravinsky

Feu d'artifice op 4 - fantaisie pour grand orchestre

Orchestre Symphonique de la radio de Baden-Baden

Direction Sylvain Cambreling

Hanssler Classic 93237

Dimitri Chostakovich

Sonate nº2 en si min op 61 pour piano : 3.Moderato

Emil Gilels : piano

BMG 09026635872

Samuel Barber

Agnus Dei - arrangement pour choeur d'hommes a cappella / d'après l'Adagio pour cordes

Choeur du King's College de Cambridge

Direction Stephen Cleobury

Emi Classics 5099960900425

William Croft

1. Prélude; 2. Aire

Caroline Huynh van Xuan, clavecin

Muso 016

Jean Françaix

Trio à cordes en ut maj : 1. Allegretto vivo; 2. Scherzo; 3. Andante; 4. Rondo

Trio Lendvai: Nadia Wijzenbeek: violon / Ylvali Zilliacus: alto / Marie Mac Leod : violoncelle

Stone Records 5060192780079