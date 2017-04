Le programme musical de Denisa Kerschova : L'Opéra-Comique

On vous offre des places !

Semiramide de Gioachino Rossini à l'Opéra national de Lorraine à Nancy le 11 mai à 20h :

Distribution :

Direction musicale : Domingo Hindoyan

Mise en scène : Nicola Raab

Semiramide : Salome Jicia

Arsace : Franco Fagioli

Assur : Nahuel Di Pierro

Idreno : Matthew Grills

Oroe / L'ombre de Nino : Fabrizio Beggi

Azema : Inna Jeskova

Mitrane : Ju In Yoon

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Marin Marais

Alcione / Acte III - scène 3 : 1. marche pour les matelots; 2. airs des matelots

Jean Louis Bindi : Le chef des matelots

Les musiciens du Louvre

Direction Marc Minkowski

Musifrance 2292455222

Marin Marais

Namur: vieille matelote (d'après Marin Marais)

Royale fanfare Echo de la Warche

Fonti Musicali 188

Kezako

André Ernest Modeste Gretry

Zémire et Azor : ouverture

Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie

Direction Alan Curtis

Rodolphe Productions 3252526

Gaetano Donizetti

La fille du régiment: Ah! mes amies ... Pour mon âme

Luciano Pavarotti, ténor

Eric Garrett: baryton

Chœur et Orchestra of the Royal Opera House

Direction Richard Bonynge

Decca 4756816

Domenico Cimarrosa

Il matrimonio segreto : Ouverture

Orchestre National Royal D’Écosse

Direction Lance Friedel

Naxos 8573418

Georges Bizet

Carmen suite pour orchestre n° 1 :

1. Les toréadors

2. Prélude

3. Les dragons d'Alcala

4. Intermezzo

5. Aragonaise

6. Séguedille

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Neville Marriner

Pentatone classics 5186234

Gramophone

Marcel Delannoy

Ginevra : Vous êtes Ginevra si jeune encore (Acte II) Duo Ginevra Ambrogio / Duo du jardin

Irene Joachim / Henri Etcheverry

Orchestre de l'Opéra comique de Paris

Direction Roger Désormière

Pathé PDT 77

Ermanno Wolf-ferrari

Il segreto di Susanna : 1. Ouverture; 2. "Mantiglia Grigiia

Dora Rodrigues / Marc Canturri / Anna Tilbrook

Orchestre Philharmonique royal de Liverpool

Direction Vasily Petrenko

Avie 2193

Jacques Plante / Norbert Glanzberg

Grands boulevards

Yves Montand : chant

Le chant du monde 5742291

Jean Joseph Mouret

Les amours de ragonde / Acte I :

1. Allons, allons mes enfants

2. Qu'il est charmant mon aimable colin

3. Une vieille avait quatre dents

4. Accourez, jeunes garçons

5. Bourrées 1 et 2

Ragonde: Michel Verschaeve / Colin : Jean Paul Fouchécourt / lucas : Jean Louis Bindi / Thibault: Gilles Ragon / Mathurine : Noémie Rime

Les musiciens du Louvre

Direction Marc Minkowski

Musifrance 2292458232

André Ernest Modeste Gretry

Richard Cœur de Lion : Une fièvre brûlante (Acte II)

Duo Richard et Blondel

Franck Kaisin / José Beckmans

Orchestre sous la direction de Albert Wolff

Malibran Music 169

Ludwig van Beethoven

Variations en Ut Maj sur la romance une fievre brulante de Richard coeur de lion d'andre modeste gretry WoO 72 / Pour piano

Alfred Brendel : piano

Vox box 30171

Emmanuel Chabrier

Le Roi malgré lui / Acte I Introduction

Philippe Bohe / Martin Shopland / Maurice Sieyes / Peter Jeffes / Malcolm Walker /

Chœur de Radio France

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Charles Dutoit

Erato 2292457922

Gioacchino Rossini

Semiramide : "Ah quel giorno ognor rammento..." (Acte I) Air de Arsace

Franco Fagioli / Armonia Atenae

Direction George Petrou

DGG 4795681

Claude Debussy / Hubert Mouton

Pelléas et Mélisande

Trio Parnassus: Yamei Yu : violon / Michael Gross : violoncelle / Chia Chou: piano

MDG 30317112