Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

Gagnez des places pour le spectacle Le Carnaval des Animaux d'Albin de la Simone et Valérie Mréjen d'après Camille Saint-Saëns le samedi 12 janvier à 16h au 104 à Paris.

Effectuant un parcours très libre au sein du paysage musical français, Albin de la Simone revisite à présent Le Carnaval des animaux, œuvre magistrale de Camille St-Saëns, dont la richesse luxuriante n’a d’égale que la vivacité trépidante. Dans cette nouvelle aventure scénique hors des sentiers battus, il a opéré en binôme avec la singulière écrivaine et plasticienne Valérie Mréjen en écrivant une forme légère, pour quatre musiciens.

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaikovski

Acte II : Scène n°12 : Divertissement : Danse des mirlitons

Ronald Corp Groupe Musical D'Enfants De Finchley

Royal Philharmonic Orchestra

Yuri Temirkanov, direction

RCA RD 60465

Bohuslav Martinu

La revue de cuisine H 161 (La tentation de l'hypocrite chaudron) : Charleston; Entracte; Marche funèbre; Danse enlevée; Fin du drame - jazz ballet avec insertions textuelles en français pour 6 instruments et récitant

Ensemble Calliopée

Vincent Figuri : Voix

Maud Lovett : Violon

Julien Herve : Clarinette

Fréderic Durand : Basson

Florent Audibert : Violoncelle

Karine Lethiec, direction

SALAMANDRE 001

Larry Morey / Donald Fraser

Some day my prince will come/Un jour mon prince viendra) - pour orchestre / d'après Blanche Neige et les sept nains Orchestre De Chambre Anglais

Donald Fraser, direction

DELOS DE 3195

Frank Churchill / Larry Morey

Blanche-Neige et les sept nains : Un jour, mon prince viendra WALT DISNEY RECORDS WDR 36016-2

Philip Glass

La Belle et la Bête : Le dîner

Ensemble Philip Glass

Michael Riesman, direction

NONESUCH 7559-79660-2

Paul Dukas

L'apprenti sorcier - scherzo pour orchestre Orchestre Les Siècles

François Xavier Roth, direction

MUSICALES ACTES SUD ASM 12

Piotr Ilitch Tchaikovski

Casse noisette op 71 : Acte II : Scène n°13 : Danse des fleurs

Orchestre De La Radio Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

BRILLIANT CLASSICS BRILLC 94031

Maurice Ravel

L'enfant et les sortilèges : Votre humble serviteur Bergère; Ding ding ding ding; How's your mug; Keng-ça-fou mah-jong; Oh ma belle tasse chinoise; Arrière je réchauffe les bons (1er tableau)

Julie Pasturaud : Mezzo-soprano

Nicolas Courjal : Basse

Maitrise De Radio France

Orchestre Philharmonique De Radio France

Mikko Franck, direction

PARLOPHONE 0190295896928

Manuel De Falla

El amor brujo (L'amour sorcier) : Danse rituelle du feu - suite pour piano Alicia De Larrocha : Piano

DECCA 4834134

Pierre Adenot

La belle et la bête : Premier repas

Thomas Bowes : Violon

Karen Jones : Flûte

Richard Skinner : Basson

Richard Watkins : Cor

The London Voices

Pierre Adenot, direction

QUARTET RECORDS QR140/1

Georges Auric

La belle et la bête : Le souper

Axios

Orchestre Symphonique De Moscou

Adriano, direction

MAPO 8.223765

Robert Bernard Sherman

Mary Poppins : A spoonful of sugar Julie Andrews Irwin Kostal, direction

DISNEYLAND CD-003

Julien Joubert

La table

Toni Ramon Julien Joubert : Piano

Frédérique Bizet : Clarinette

Samuel Etienne : Violoncelle

Bernard Lanaspeze : Contrebasse

Madeleine Landrieu Marie : Percussions

Sibylle Lievois : Voix

Maitrise De Radio France

RADIO FRANCE 211875

Darius Milhaud

La muse ménagère op 245 : La mienne / Dédicace; Le réveil; Les soins du ménage; La poésie; La cuisine; Les fleurs dans la maison; La lessive; Musique ensemble; Le fils peintre; Le chat; Cartomancie; La douceur des soirées; Reconnaissance à la muse - pour piano

Alexandre Tharaud : Piano

Madeleine Milhaud : Voix

NAXOS 8.553440

Charles Chaplin

La ruée vers l'or : Dance of the rolls / Auld lang syne

Charlie Chaplin

ROY EXPORT SAS 66561

Leopold Mozart

Symphonie en Ut Maj : Symphonie des jouets : Allegro; Menuetto trio; Finale allegro Gidon Kremer : Violon et direction

Kremerata Baltica

Nicola Piovani

Promenade di Pinocchio

Orchestre De Rome

Nicola Piovani, direction

VIRGIN 5431822