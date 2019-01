Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des livres

Tentez de gagner le livre Les 100 chefs-d'oeuvre du classique pour les Nuls par Benjamin François, sorti le 31 octobre chez First Editions.

Les clés d’écoute pour s’initier aux 100 plus grands chefs-d’œuvre de la musique classique !

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Gloria en Ré Maj RV 589 : Gloria in excelsis Deo (Choeur)

Ensemble Vocal Raphael Passaquet

La Grande Ecurie Et La Chambre Du Roy

Jean Claude Malgoire, direction

CBS M2YK 46464

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°5 en Ré Maj BWV 1050 : Allegro

Florilegium

CHALLENGE CLASSICS CCS SA 35914

The Beatles

Penny lane

APPLE 5293252

Domenico Scarlatti

Sonate pour clavecin en ré min K 141 L 422

Jean Rondeau : Clavecin

ERATO 01902955633684

Antonio Vivaldi

Psaume 126 : Nisi Dominus RV 608 : Nisi Dominus; Cum dederit

Le Banquet Céleste

Damien Guillon : Contre-ténor et direction

GLOSSA GCD923701

Led Zeppelin

Stairway to heaven

ATLANTIC 7567-82144-2/2

Antonio Vivaldi

Concerto en sol min op 8 n°2 P 336 RV 315 "L'été" : Allegro; Adagio; Presto

Nemanja Radulovic : Violon

Double Sens

UNIVERSAL MUSIC (LABEL & DISTRIBUTEUR) 4764696

Jean Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu : Erbarme dich (2ème partie) Air de haute-contre

Andreas Scholl : Haute-contre

Collegium Vocale De Gand

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI HML 5901676/78

David Bowie

The man who sold the world

RCA PD 84 654

Georg Friedrich Haendel

Suite n°4 en mi min HWV 429 : Sarabande

Emmanuel Rossfelder : Guitare

HARMONIA MUNDI LY 036

Jean-Baptiste Lully

Tous les matins du monde (Film) : Le bourgeois gentilhomme LWV 43 : Marche pour la cérémonie des Turcs

Concert Des Nations

Jordi Savall, direction

VALOIS V 4640

Claudio Monteverdi

L'Orfeo : Prologue : Toccata

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, direction

NAIVE OP 30439

Claudio Monteverdi

L'Orfeo : Prologue : Dal mio permesso amato air de la Musica

Monica Piccinini : Soprano

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, direction

NAIVE OP 30439

Ottman John

Bohemian Rahapsody : Love of my life (Live at rock in Rio) Queen

VIRGIN 0602567988700

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en Ré Maj BWV 243 : Magnificat anima mea (Choeur); Et exsultavit (Air de soprano); Quia respexit (Air de soprano); Omnes generationes (Choeur)

La Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI HMX 2901413.15

Johann Pachelbel

Canon et gigue en Ré Maj - pour orchestre

Academy Of Ancient Music

Christopher Hogwood, direction

OISEAU LYRE 410 553-2

Marc Antoine Charpentier

Te Deum en Ré Maj H 146 : Prélude; Te Deum laudamus

Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre, direction

RALPH MAIER ALPHA 952

Francois André Danican Philidor

Les folies d'Espagne

La Simphonie Du Marais

Hugo Reyne, direction

FNAC ALPHA 592332

Henry Purcell

Le roi Arthur : The Frost Scene / What power art thou (Acte III) Air du génie du froid

Stephen Varcoe : Baryton

Solistes Baroques Anglais

John Eliot Gardiner, direction

ERATO ECD 880 562

Antonio Soler

Fandango en ré min

Rafael Puyana : Clavecin

PHILIPS PHPS 838 433

Brooker Gary / Reid Keith / Fisher Matthew Charles

A whiter shade of pale

Procol Harum

CUBE CD 853007