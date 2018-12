Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des places

Gagnez des places pour le spectacle Merveille à l'Opéra de Paris mis en scène par Pierre Rigal le vendredi 14 décembre à 20h.

Cri, chuchotement, parole : la voix fascine, elle est merveille. Des banalités du langage usuel à la puissance du chœur, Pierre Rigal explore tous les états de la voix dans cet opéra‐ballet. À l’unisson, danseurs, chanteurs et musiciens entraînent le spectateur dans une odyssée ludique et expérimentale à la découverte de l’histoire de la musique.

Distribution :

Pierre Rigal, metteur en scène

Laure Poissonnier, soprano

Nicolas Simeha, baryton

Musiciens : Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux

Danseurs : Mélanie Chartreux, Bora Wee

Pour gagner des places, cliquez ici.

Quelle musique voyez-vous sur la photo : "Plage, village de Puri, Inde" de Martine Franck ?

, © Martine Franck/Magnum Photos

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 7 décembre en vous inspirant de la photo "Plage, village de Puri, Inde" de Martine Franck.

Cette photographie est actuellement visible à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris dans le cadre de l'exposition Martine Franck du 6 novembre 2018 au 10 février 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Igor Stravinsky

L'Oiseau de feu, Suite n°2 : Danse infernale du roi Kastcheï

Orchestre De Cleveland

George Szell, direction

SONY CLASSICAL 88985471852-48

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Vive le vin / choeur infernal et hymne a bacchus (acte IV) air d'Eurydice et choeur

Vesselina Kasarova : Mezzo-soprano

Choeur De La Radio Bavaroise

Orchestre De La Radio De Munich

Ulf Schirmer, direction

RCA 88697234552

Benjamin Britten

Saint Nicolas op 42 : The birth of Nicolas; Nicolas from prison; Nicolas and the pickled boys

Choeur Du King'S College De Cambridge

Cambridge University Musical Society

Sinfonia Britten

Stephen Cleobury, direction

THE CHOIR OF KING S COLLEGE CAMBRIDGE KGS003

Gyorgy Ligeti

Etudes pour piano livre II : Etude n°13 (L'escalier du diable)

Erika Haase : Piano

TACET TACET 129

Igor Stravinsky

L'Histoire du Soldat (Deuxieme partie : Couplets du diable; Marche triomphale du diable)

Pascal Moragues : Clarinette

Sergio Azzolini : Basson

Marc Bauer : Cornet

Vincent Pasquier : Contrebasse

Shlomo Mintz, direction

VALOIS V 4805

Dejan Sparavalo / Emir Kusturica

La vie est un miracle (film) : Ovo je muski svet - arrangement pour violon et ensemble instrumental

Nemanja Radulovic : Violon

Les Trilles Du Diable

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 47941316

Charles Trenet

La java du diable

BDMUSIC 78481

Giuseppe Tartini

Sonate en sol min b:g5 : Larghetto affetuoso - Allegro - Andante - Cadenza

Les Trilles Du Diable

Nemanja Radulovic : Violon

Guillaume Fontanarosa : Violon

Frederic Dessus : Violon

Bertrand Causse : Alto

Anne Biragnet : Violoncelle

Stanislas Kuchinski : Contrebasse

DECCA 4802797

Gabriel Fauré

Requiem op 48 : Pie Jesu - pour haute-contre orgue et orchestre

Philippe Jaroussky : Haute-contre

Orchestre De Paris

Paavo Jarvi, direction

VIRGIN CLASSICS 972894

Alessandro Scarlatti

Caino ovvero Il primo omicidio : Fermiam qui Abelle il passo (2ème partie) Récitatif de Caïn; Ti risponde il ruscelletto (2ème partie) Air d'Abel; Or se braman posar la fronda e'l rio (2ème partie) Récitatif d'Abel

Bernarda Fink : Contralto

Akademie Fur Alte Musik De Berlin

René Jacobs, direction

HARMONIA MUNDI HMC 901649/50

Antoine Forqueray / Jean Baptiste Forqueray

Suite n°5 en ut min - La Boisson - pour clavecin

Jos Van Immerseel : Clavecin

ALPHA 119799

Arthur Sullivan

The beauty stone : Since it dwelt in that rock whose hallowed crest (Acte I Sc 1) Récitatif du Diable; My name is crazy Jacqueline (Acte I Sc 2) Duo le Diable Jacqueline

Toby Spence : Ténor

Philip David Stout : Basse

Stephen Gadd : Baryton

Simon Limal

Choeur De La BBC Du Pays De Galles

Orchestre National De La BBC Du Pays De Galles

Rory Mac Donald, direction

CHANDOS CHAN 10794(2)

Claude Debussy

Le diable dans le beffroi : Allez il faut nous préparer (1er tableau) Le haut-sonneur Jean; Un deux trois (1er tableau) Les villageois; Le diable c'est le diable (1er tableau) Le haut-sonneur le bourgmestre Jean

Eugene Villanueva : Baryton

Fan Lin Lin : Soprano

Michael Dries : Basse

Virgil Hartinger : Ténor

Choeur De Chambre De Saint-Jacques De Gottingen

Orchestre Symphonique De Gottingen

Christoph Mathias Mueller, direction

PAN CLASSICS PC10342

Franz Liszt

Mephisto waltz n° 1

Alfred Brendel : Piano

VOX BOX CD6X 3601

Hans Krasa

Brundibár (Acte II : Scéne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Jan Mracek : Violon

Zdenek Jirousek : Violon

Peter Misejka : Alto

Oldrich Smola : Violoncelle

Ensemble Disman D'Enfants De La Radio

Joza Karas, direction

CHANNEL CLASSICS CCS 5193