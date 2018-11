Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des places

Gagnez des places pour l'exposition "Comédies musicales : la joie de vivre au cinéma" qui se donne à la Philharmonie jusqu'au 17 janvier 2019

De Fred Astaire à John Travolta, de Cyd Charisse aux héroïnes de Jacques Demy, de West Side Story aux objets virevoltants de La Belle et la Bête, un panorama en image et en musique pour découvrir la richesse et la diversité des comédies musicales.

en savoir plus événement Exposition Comédies Musicales à la philharmonie de Paris

A gagner également, des exemplaires du livre-disque "Be Happy! Mes plus belles comédies musicales" paru aux éditions Didier Jeunesse

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Gabrielle et Jean" d' Auguste Renoir

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "Gabrielle et Jean" (1895-1896) d' Auguste Renoir et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 16 novembre.

Vous pouvez voir ce tableau en ce moment au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Renoir Père et fils" qui a débuté le 6 novembre et s'achèvera le 27 janvier 2019

Programmation musicale

Wojciech Kilar

Le roi et l'oiseau : Generique de fin

Orchestre Symphonique de la Radio et de la Télévision Polonaise

Stanislaw Wislocki, direction

LES FILMS PAUL GRIMAULT LFPG - 3025412

Lionel Bart

Oliver Twist : You'vegot to pick a pocket or two

Clive Revill : Chant

Bruce Prochnik : Chant, Oliver

Donald Pippin, direction

RCA PCD1-2004