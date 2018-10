Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des places

Le Festival de jazz Sunnyside à Reims organise un festival parallèle pour les petits : Sunnykids ! Tentez de gagner des places pour les spectacles Jazz for Kids le mercredi 10 octobre à 10h au Cellier et le spectacle Ghost Party le mercredi 17 octobre à 10h à La Cartonnerie à Reims.

Jazz for Kids :

Trois jazzmen s’adressent aux enfants et à tous ceux qui ont envie d’aimer le jazz. Ils ont pris le parti d’improviser à partir du seul répertoire de « standards » que les enfants connaissent tous : les comptines. Ils explorent ces trésors et en font leur terrain de jeu, tout en veillant à respecter les mélodies et à stimuler les oreilles, petites et grandes.

Ghost Party :

Des squelettes qui mettent un joyeux bazar dans un cimetière et la amme d’une bougie qui se transforme en fantôme.

Le saxophoniste et bidouilleur Julien Rodriguez a imaginé tout un dispositif autour de courts-métrages d’animation qui parlent de fantômes pour plonger les enfants (et leurs parents !) dans un univers visuel et sonore interactif.

Retrouvez les émissions de Jazz de France Musique avec Alex Dutilh et Nathalie Piolé le jeudi 18 octobre prochain pour des émissions en direct du Festival Sunnyside à Reims !

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Scène de carnaval ou Le Menuet" de Giandomenico Tiepolo ?

, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 octobre en vous inspirant du tableau "Scène de carnaval ou Le Menuet" (1754-1755) de Giandomenico Tiepolo.

Ce tableau est visible au Musée du Grand Palais dans le cadre de l'exposition : Éblouissante Venise ! Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle, du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Programmation musicale

Thomas Newman

Wow

WALT DISNEY RECORDS 60078-7

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux : Aquarium

Thomas Enhco : Piano Vassilena Serafimova : Marimba (xylophone), Percussions

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4812578

Claude DebussyNocturnes L 91 : Sirènes (avec choeur) - avec choeur de femmes sans paroles dans le 3ème mouvement

Choeur National Royal D'Ecosse

Orchestre National Royal D'Ecosse

Stephane Deneve, direction

CHANDOS CHSA 5102(2)

Jean Wiener

L'hippocampe

MAGUELONE MAG 111.168

Piotr Ilitch Tchaikovski

Casse-Noisette : Suite n°1 op 71a : Danse arabe - suite d'orchestre d'après le ballet

Orchestre Philharmonique De Vienne Herbert Von Karajan, direction

DECCA 448592-2

Piotr Ilitch Tchaikovski

Casse-Noisette : Suite n°1 op 71a : Danse arabe

Orchestre Philharmonique De Munich Sergiu Celibidache, direction

EMI 5578942

Marin Marais

Alcione : Airs pour les matelots et les tritons : Chaconne pour les tritons

Le Concert Des Nations

Jordi Savall, direction

ALIA VOX AVSA99141

John Williams

Les dents de la mer : The shark theme

Orchestre Symphonique De Londres

Gavin Greenaway, direction

DECCA 6738332

Claude Debussy

Images Livre II L 120 : Poissons d'or

Michel Dalberto : Piano

APARTE AP111

Jean Sebastien Bach

Toccata pour orgue en ré min BWV 565

Helmut Walcha

ARCHIV PRODUKTION 00289 477 6508

Storm at sea / Nemo plays

Paul J Smith, direction

WALT DISNEY RECORDS D001415702

Pierre Henry / Jules Verne

Le capitaine Nemo

PHONURGIA NOVA PN 0461/5/3

Jean Sebastien Bach

Toccata et fugue en ré min BWV 565 : 2. Fugue - pour orgue Marie Claire Alain : Orgue

WARNER CLASSICS 0190295634537

Anton Dvorak

Roussalka : Song to the moon / Mesicku na nebi hlubokem (Acte I) Air de Rusalka

Gabriela Benackova-Capova : Soprano

Orchestre De La Philharmonie Tcheque De Prague

Vaclav Neumann, direction

VARESE SARABANDE VSD-5246

Toru Takemitsu

Toward the sea, the night, Toward the sea, cape god / Pour flute alto et guitare Mikael Helasvuo : Flûte traversière

Jukka Savijoki : Guitare

ONDINE ODE 839-2

Antonio Vivaldi

Concerto n°5 La tempesta di mare RV253 - 1. Presto; 2. Largo; 3. Presto Europa Galante

Fabio Biondi, direction

VIRGIN 5454652

Moby Dick

Les Quatre Barbus

Jacques Tritsch

Marcel Quinton

Pierre Jamet

Georges Thibaut

Andre Grassi, direction

FREMEAUX ET ASSOCIES FA5652

Bernard Herrmann

Moby Dick : The ribs and terrors in the whale (Choeur) - pour solistes choeur d'hommes et orchestre Poul Emborg : Ténor

Rasmus Gravers-Nielsen : Ténor

Uffe Henriksen : Baryton

Richard Edgar-Wilson : Ténor

David Wilson-Johnson : Baryton

Choeur De La Radio Danoise

Orchestre Symphonique De La Radio Danoise

Michael Schonwandt, direction

CHANDOS CHSA 5095

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : 1. Ondine - pour piano Anne Queffelec : Piano

VIRGIN VC 7593222

Un petit poisson

Les P'Tits Loups Du Jazz EDITIONS ENFANCE ET MUSIQUE DCCD 798

Klaus Badelt

Pirates des Caraibes : He's a pirate Hollywood Studio Symphony

WALT DISNEY RECORDS 60089-7