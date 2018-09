Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des livres

Gagnez le livre "J'aime la musique : La plume enchantée" de Wolfgang Amadeus Mozart par Maud Riemann et Marianne Vourch, sorti le 26 septembre 2018 chez Bayard Musique.

Avec J’aime la musique, entrez dans les coulisses de la vie des plus grands compositeurs, percez le mystère de la création et écoutez la beauté des plus belles oeuvres de la musique classique.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Le Verrou" de Jean-Honoré Fragonard ?

, © Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Angèle Dequie

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 28 septembre en vous inspirant du tableau "Le Verrou" de Jean-Honoré Fragonard (1777).

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre Lens dans le cadre de l'expositionAmourdu 29 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Programmation musicale

Elmer Bernstein

Les sept mercenaires : Main title

VARESE SARABANDE

Aaron Copland

Old American songs livre I : I bought me a cat; The little horses - arrangement pour choeur et orchestre Michael Tilson-Thomas, Don Becker : Baryton (voix), Orchestre Symphonique De L'Utah, Mormon Tabernacle Choir

CBS

Deodat De Severac

En languedoc suite pour piano : A cheval dans la prairie Aldo Ciccolini : Piano

EMI

Georg Philipp Telemann

Suite en Sol Maj TWV 55 : G10 : Le galope de Rosinante / Celui d'Ane de Sanche - pour cordes et basse continue Fabio Biondi

Europa Galante

AGOGIQUE

Suite en Sol Maj TWV 55 : G10 : Le galope de Rosinante / Celui d'Ane de Sanche - pour cordes et basse continue

Les Esprits Animaux

AMBRONAY

Georg Philipp Telemann

Burlesque de Don Quichotte TWV 55 : G11 : Le galop de Rosinante; Le réveil de Don Quichotte; Son attaque des moulins à vent; Les soupirs amoureux après la Princesse Dulcinée; Sancho Panza berné; Le galop de Rosinante; Celui de l'âne de Sancho; Le coucher de Don Quichotte Terje Tonnesen, Tonnesen Terje : Violon, Knut Johannessen : Clavecin, Camerata Nordica

BIS

Francois Simon

Bucéphale

Eric Mathot

Tivoli Band

MUSIQUE EN WALLONIE

Giacomo Puccini

La fanciulla del west : E anche tu lo vorrai Joe (Acte III) Minnie Sebastian Weigle, Eva Maria Westbroek : Soprano, Minnie, Ashley Holland : Baryton (voix), Jack Rance, Carlo Ventre : Ténor, Dick Johnson dit Ramerrez, Peter Marsh : Ténor, Nick, Alfred Reiter : Basse

Orchestre Du Musée De Francfort

Choeur De L'Opera De Francfort

OEHMS CLASSICS

Kristian Hirschmentzel

6 Danses de la seconde moitié du XVIIème siècle : 1. Der Tanz; 2. Saltus civilis - arrangement pour ensemble instrumental

Jaroslav Krcek

SCHWANN

Attaboy

Yo-Yo Ma : Violoncelle, Stuart Duncan : Violon, Chris Thile : Mandoline, Edgar Meyer : Contrebasse, Aoife O'Donovan

SONY

Dakota war song (Sioux/Montana,USA) -chant de guerre sioux Non Identifie : Flûte de pan, Voix, Percussions

GREM

John Barry

Danse avec les loups : The John Dunbar theme EPIC

Aaron Copland

Rodeo : Buckaroo Holiday; Saturday night waltz; Hoe-down

Louis Lane

Orchestre Symphonique D'Atlanta

TELARC

Aaron Copland

Billy the Kid : Waltz and celebration : Celebration; Waltz - version de 1952 pour violoncelle et piano Ensemble Nash

Rebecca Gilliver : Violoncelle

Ian Brown : Piano

HYPERION

Camille Saint Saens

Phaéton op 39 - pour orchestre

Seiji Ozawa

Orchestre National De France

EMI

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Ouverture - arrangement pour voix d'hommes et piano Berno Scharpf : Piano

Singphoniker

CPO

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°12 en Sol Maj K 110/75b : Allegro; Menuetto

Charles Mackerras

Orchestre De Chambre De Prague

TELARC

Rodion Chedrine

Le petit cheval bossu - Danse tsigane; Ronde et quadrille de la jeune fille - en 2 actes Valery Gergiev

Orchestre Du Theatre Mariinsky

MARIINSKY

Hai-Huai Huang

Horses - pour erhu et piano Lang Lang : Piano, Guo Ren Lang : Erhu (vièle)

DEUTSCHE GRAMMOPHON