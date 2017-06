Le programme musical de Denisa Kerschova : Journée mondiale de l'Environnement

On vous offre des places

Le concert de Juan Diego Florez à La Halle aux Grains à Toulouse le lundi 19 juin à 20h. Il sera accompagné au piano de Vincenzo Scalera.

Au programme :

Rossini :

La lontananza - Mélodie de Péchés de vieillesse

Bolero - Mélodie de Péchés de vieillesse

Addio ai Viennesi - Mélodie de Da voi parto, amata sponde

Mozart :

Ich baue ganz – air de l'Enlèvement au Sérail

Vado incontro – air de Mitridate, re di Ponto

Rossini :

Ah dove il cimento – air de Sémiramis

Leoncavallo :

Mélodies - Aprile, Vieni amor mio, Mattinata

Puccini :

Avete torto – air de Gianni Schicchi

Che gelida mannina – air de La Bohême

Massenet :

Pourquoi me réveiller – air de Werther

Verdi :

La mia letizia infondere – air de I Lombardi

Lunge da lei – air de La Traviata

Quelle musique voyez-vous sur "Terrasse de café le soir", de Vincent Van Gogh (1888)

, © Libre de droits

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de ce tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 9 juin.

Ce tableau sera visible du 23 juin au 10 septembre 2017 à la Grande halle de La Villette dans le cadre de l'exposition : "Imagine Van Gogh, une exposition immersive".

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean Sibelius

La Tempête op 109 : Prélude / Pour orchestre / Musique de scène pour la pièce de William Shakespeare

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields

Direction Neville Marriner

Haenssler classic 98353

Alphonse X le Sage

Cantigas de santa maria :

1. Santa Maria strela do dia

2. Santa Maria strela do dia

Chœur et orchestre La Tempête

Direction Simon Pierre Bestion

Alpha 136888

Justin Heinrich Knecht

La harpe d'Eole :

1. Introduction

2. Kunstverstand durchdringt das All

3. Sie ist vollendet récitatif de Phrynis

4. Der König mag der Kunst gebieten

5. Auf Gesellen Mitgeweihte die des Himmels Huld

6. Die Aeolsharfe : Triumph Die Quelle der Musik Chœur

Andreas Macco, baryton-basse

Choeur de chambre de Stuttgart

Hofkapelle Stuttgart

Direction Bernus Frieder

Carus 83220

Erno Dohnanyi

Ruralia Hungarica opus 32a pour piano :

1. Vivace

2. Allegro Grazioso

3. Molto vivace

Martin Roscoe : piano

Hyperion 68033

Erno Dohnanyi

Ruralia Hungarica opus 32a pour orchestre :

1. Allegro Grazioso

2. Molto vivace

Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction Matthias Bamert

Chandos 9646

J'aurais voulu être là

Anton Dvorak

Le pigeon des bois op 110 B 198 (Holoubek op 110 B 198)

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction Vaclav Talich

Andante 2150

Leos Janacek

Rikadla JWv/17 arrangement pour alto flûte traversière et piano :

1. Ripa se vdavala n° 2

2. Leze Krtek n° 4

3. Nas pes nas pes n° 8

4. Koza bila hrusky sbira n° 14

Choeur Accentus

Direction Pieter Jelle de Boer / Lise Berthaud: Alto / Raquele Magalhaes : flûte traversière / Alain Planes : piano

Naive recrods 5330

Claude Debussy

Préludes livre I (intégrale) : Les collines d'Anacapri - pour piano

Samson François : piano

EMI 6461462

Thomas Louis Bourgeois

Borée pour soprano et basse continue :

1. C'est ainsi que Borée exerçait

2. Dans ce moment

3. Du couchant

Carolyn Sampson, soprano

Le concert Lorrain

Direction Anne Catherine Bucher

Carus 83374

Albert Roussel

Symphonie n°1 en ré min op 7 "poème de la foret op 7" : I. Foret d'hiver

Orchestre de Paris

Direction Christoph Eschenbach

Ondine 10922

Johann Strauss Fils

An der schönen blauen Donau op 314 (Le beau Danube bleu) - valse pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Karl Boehm

DGG 002894797122

Giovanni Bononcini

Xerxe / Xersès : Ombra mai fu (Acte I Sc 1) Air de Xerxe "précédé du récitatif "Frondi tenere"

Simone Kermes, soprano

Le musiche nove

Direction Claudio Osele

Sony 88697723192

Giovanni Bononcini

Sinfonia 4 à 4 / pour 2 violons alto et basse continue :

1. Grave

2. Allegro

3. Adagio

4. Non tano Presto

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alesandrini

Naive records OP 30531

Gaetano Donizetti

Un ange une femme inconnue (Acte I) Air de Fernand et Balthazar

Juan Diego Florez, ténor / Nick Artamonov, basse

Orchestre du Théâtre Communal de Bologne

Direction Roberto Abbado

Decca 4785948

Arthur Freed / Nacio Herb Brown

Singin in the rain

Birelli Lagrene: guitare / Hono Winterstein : guitare / Diego Imbert : contrebasse

Dreyfus Jazz 46050369272