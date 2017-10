Le programme musical de Denisa Kerschova : Hotteterre, Cherubini, Donizetti

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Ensemble La Rêveuse le samedi 21 octobre à 20h45 dans l'Église St-Christophe à Cergy-Village dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise.

Au programme : Telemann, l’esprit européen : Trios et quatuors avec viole de gambe de Telemann et Haendel

Telemann (1681-1767), figure marquante de l’Europe musicale du XVIIIe siècle, appartient à cette fameuse génération bénie des dieux, qui a vu naître quelques-uns des plus grands compositeurs européens : Bach, Rameau, Haendel, Scarlatti et Vivaldi. Ce compositeur, qui jouissait en son temps d’une plus grande réputation encore que Bach, est un grand maître de la musique instrumentale. Ouvert aux influences françaises, italiennes et au nouveau style galant qui fleurit en Allemagne, il réussit avec panache – dans sa musique de chambre notamment – la synthèse d’un style européen, à la croisée des chemins entre baroque et classicisme. Célébrons avec le brillant ensemble La Rêveuse le 250e anniversaire de la mort du compositeur !

Distribution :

La Rêveuse

Serge Saitta, traverso

Stéphanie Paulet, violon

Florence Bolton, viole de gambe

Benjamin Perrot, théorbe

Clément Geoffroy, clavecin

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

Un rossignol pleure sa bien aimée, La presque sage, La petite fontaine, Merle noir chantant à la naissance de l'aube, Tribulations du papillon, La soucieuse met les poings sur les i, Bleu vert, Querelle de chevaux, Le peintre, entre sa palette et sa toile...