Le programme musical de Denisa Kerschova: Hibernation, le choix des auditeurs

On vous offre des places !

La Mort du Poète de Robert Schumann | Direction musicale : Jérôme Pernoo / Centre de musique de chambre de Paris c/o Salle Cortot / Jeudi 19 janvier à 21h30

Interprètes :

Irène Duval, violon

Brieuc Vourch, violon

Léa Hennino, alto

Adrien Bellom, violoncelle

Yedam Kim, piano

Quelle musique voyez-vous sur Tramway à Prague de Jakub Schikaneder

• Crédits : © DR Domaine public

En savoir plus Quelle musique voyez-vous sur Tramway à Prague de Jakub Schikaneder

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°38 en Ré Majeur K 504 - Prague : III. Finale. Presto

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction: René Jacobs

Harmonia Mundi 901958

Rubrique Kesako

George Gershwin

Two waltzes (arr. irwin kostal)

Katia et Marielle Labèque : piano

EMI 7497522

Arvo Part

Tabula rasa : Silentium - pour 2 violons orchestre à cordes et piano préparé

Gidon Kremer / Tatjana Grindenko / Alfred Schnittke : piano

Orchestre de chambre de Lituanie

Direction: Saulius Sondeckis

ECM 35222

Piotr Illich Tchaikovsky

Casse noisette Suite opus 71a : marche

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction: Semyon Bychkov

Decca 4826339

Jean Sibélius

Valse triste opus 44.1

Berliner Philharmoniker

Direction: James Levine

DGG 4378282

Emil Waldteufel

Valse des patineurs

Orchestre François Rauber

Auvidis A 6156

Rubrique Maestro

L’inauguration tant attendue de l’Elbphilharmonie de Hambourg, le 11 janvier 2017, célébrée en grande pompe avec ce concert de prestige, présenté à l'antenne par Annette Gerlach et dirigé par Thomas Hengelbrock, à la tête de l’Orchestre symphonique de la NDR depuis 2011. Un concert grandiose à la mesure du gigantisme des lieux.

Félix Mendelssohn

Symphonie n°1 en ut min op 11 : Andante

Orchestre Symphonique du NDR de Hambourg

Direction: Thomas Hengelbrock

Sony Classical 88697940022

Arnold Schoenberg

Piece opus 16 n° 3 : Farben pour chœur mixte a capella

Chœur de Chambre Accentus

Direction: Laurence Equilbey

Naive 5008

Leos Janacek

Dans les brumes

Rudolf Firkusny

DGG 4298572

Alexandre Desplat

The Grand Budapest hotel : Night train to Nebelsbad

Musiciens: Paul Clarvis / Franck Ricotti….

ABKCO 1877181302

Johann Strauss Fils

Pizzicato-Polka

Orchestre Philhamonique de Budapest

Direction: Janos Ferencsik

Hungaroton 123532

Franz Liszt

12 études d'exécution transcendante S 139 : Chasse-neige en si bémol min S 139 n°12

Michel Dalberto: piano

Sony 888837330221

Bedrich Smetana

Ma Patrie: la Moldau

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction: Ferenc Fricsay

DGG 4233842

Robert Schumann

Quintette en mi bemol maj op 44 : Scherzo

Quatuor Guarneri

Arthur Rubinstein : piano

RCA 85669

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade nº3 en Sol Majeur K 525 / Une petite musique de nuit : Finale, rondo

Swingle Singers

Charles Koechlin

Vers la voute étoilée opus 129 - nocturne pour orchestre

Orchestre Symphonique de la radio de Stuttgart Direction Heinz Holliger / Christine Simonin: ondes Martenot

Hanssler Classic 4010276014355

Sonny and Cher

I got you babe

Sonny and Cher

Wea International 9548301522