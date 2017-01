Le programme musical de Denisa Kerschova: Hibernation

On vous offre des places !

PIERRE HANTAÏ, CLAVECIN BAROQUE

MER 18 JANVIER - 20H30 SALLE CORTOT

PROGRAMME

Le duel Händel - Scarlatti

Georg Friedrich Händel : Suites

Domenico Scarlatti : Sonates

Nés tous deux en 1685, Händel et Scarlatti, s'affrontèrent selon la légende à Rome lors d'une joute amicale, l'Italien l'emportant au clavecin, l'Allemand à l'orgue. Si tous deux déploient un contrepoint complexe, Händel vole sur les ailes d'un art mélodique et d'une harmonie olympiens, alors que Scarlatti palpite de chromatismes foudroyants et parfois étranges. Pour leur rendre justice, il faut une virtuosité transcendante, celle d'un Pierre Hantaï, certainement la référence absolue dans les sonates de Scarlatti depuis 25 ans.

Producteur : Philippe Maillard Productions

Quelle musique voyez-vous sur Tramway à Prague de Jakub Schikaneder

• Crédits : © DR Domaine public

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi en vous inspirant de ce tableau: Tramway à Prague, Jakub Schikaneder - circa 1910

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Ludwig van Beethoven

Extrait des 8 Lieder opus 52 : Die Liebe opus 52/6 / Marmotte opus 52/7 / Das Blumchen opus 52/8

Hermann Prey: baryton

Leonard Hokanson : piano

Capriccio C5140

Gabriel Fauré

Après un rêve op 7 n°1 - arrangement pour violoncelle et piano

Maurice Maréchal : violoncelle

Jean Doyen: piano

Strings QT 99301

Dietrich Buxtehude

Cantate BuxWV 13 : Das neugeborne Kindelein

Musica Lingua

L'arpa Festante

Direction: Stephan Schreckenberger

Genuin 020403

Rubrique kezako

Jean-Sébastien Bach

Partita n°2 en ut min BWV 826 : Sinfonia / Allemande

Zuzana Ruzickova : clavecin

Erato 019029593044812

Giuseppe Verdi

Don Carlo / Acte I

Aprile Millo: Elisabeth de Valois

Kevin Short : un bucheron

Chœur et Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Direction: James Levine

Sony S3k52500

Edouard Grieg

Concerto en la min op 16 : Allegretto molto moderato

Jean Marc Luisada: piano

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction: Mihael Tilson-Thomas

DGG 4399132

Rubrique cinéma

Lesley Barber / arrangement James Shearman

BOF Manchester by the sea de Kenneth Lonergan

Jacoba Barbaer Rozema (réalisatrice)

Milan 3998752

Georg Friedrich Haendel / James Shearman

Manchester by the sea : Pifa (Pastoral Symphony) - The messiah

Chœur et Orchestre Musica Sacra

Direction: Richard Westenburg

Milan 3998752

Frédéric Chopin

Ballade n°4 en fa min op 52

Ivan Moravec : piano

Philips 4569102

Tarquinio Merula

Hor ch'e tempo di dormire

Maylis de Vilooutreys

Ensemble Desmarest

B Records LBM 005

Marin Marais

Suite en si min : Tombeau monsieur de Lully n° 95

Jordi Savall et Philippe Pierlot : basses de viole / Pierre Hantaï: clavecin

Alia Vox 9828

Jean-Philippe Rameau

La poule

Aldo Ciccolini: piano

EMI 6858342

• Crédits : DR

En plus : Voyage d'Yvinec

Leos Janacek

Concertino JW VII / 11 pour piano 2 violons alto 2 clarinettes cor et basson

Rudolf Firkusny : piano

Musiciens de l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise

Direction: Rafael Kubelik

DGG 4497642