Le programme musical de Denisa Kerschova: Hibernation

Sunwook Kim, piano / Mercredi 11 janvier 2017 / 20:30

Salle des concerts - Cité de la musique

Leoš Janácek

Dans les brumes

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 23 "Appassionata"

Franz Liszt

Sposalizio

Il Penseroso

Canzonetta del Salvator Rosa

Sonetto 47 del Petrarca

Sonetto 104 del Petrarca

Sonetto 123 del Petrarca

Après une lecture du Dante

Né en 1988, installé à Londres, le pianiste coréen Sunwook Kim a gravé deux albums pour le label allemand Accentus : l’un consacré à Beethoven (la Sonate "Waldstein" et la "Hammerklavier"), l’autre à César Franck et Johannes Brahms. Il était à la Philharmonie en février 2016 pour des Variations Diabelli.

Quelle musique voyez-vous sur Tramway à Prague de Jakub Schikaneder

• Crédits : © DR Domaine public

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi en vous inspirant de ce tableau: Tramway à Prague, Jakub Schikaneder - circa 1910

Quelle musique voyez-vous sur Tramway à Prague de Jakub Schikaneder

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Astor Piazzola

Oblivion

Richard Galliano

Solisti dell'Orchestra della Toscana

Dreyfus FDM 366162

Erich Wolfgang Korngold

4 chansons de Shakespeare opus 31: Desdemona's song / When birds do sing

Isabelle Druet: mezzo-sopnano / Anne Le Bozec : piano

Nomad music 038

Rubrique Késako

Jacques Pradel / Bernard Grand / Jean-Michel Damian

Extrait d'émission France inter : Le temps de vivre - 1975

Zdenek Fibich

poème

Letty de Jong: soprano

Document Radio France

Zdenek Fibich

Poème opus 41 n° 14

Pierre Fouchenneret : violon

Romain Descharmes : piano

Arties records 005

Peter Illich Tchaikovsky

Symphonie n° 5 en mi mineur opus 64: Andante cantabile con alcuna licenza

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction: Georg Solti

Decca 4177232

Antonio Vivaldi / Transcriptions Franck Krawczyk

Les quatre saisons opus 8 n° 4 : l'hiver

Chœur de chambre Accentus

Les monts du Reuil / Direction Laurence Equilbey

Naïve 5048

Rubrique Ephéméride

Charles Ives

Three places in New England pour orchestre : Putnam's Camp Redding Connecticut

Orchestre de Cleveland

Direction: Christoph Von Dohnanyi

Decca 4437762

Wilhelm Friedeman Bach

Sonate en Ré Majeur Fk3 BR : Vivace

Anthony Spiri : piano

Oehms Classics OC 431

Franz Schubert

Le voyage d'hiver opus 89 D 911: Auf dem flusse / Rückblick / Der greise kopf

Christoph Prégardien: ténor

Ensemble Pentaedre

Atma Classique ACD 0022546

Alberto Ginastera

Sonate n°1 op 22 : Adagio molto appassionato

Gabriel Urgell Reyes : piano

Artalinna 005

Komitas

Alakiaz - Khengui dzar / Shogher djan / Gakavik / Tchinar ès / Hoy Nazan / Shaghker Shughker

Astrig Siranossian : violoncelle / Théo Fouchenneret : piano

Claves 501604

César Franck

Sonate n° 3 en fa mineur opus 5 : finale

Sunwook Kim: piano

Accentus Music ACC303552

Robert Schumann

Quatuor en Mi bémol Maj op 47 : Sostenuto assai - Allegro ma non troppo - pour trio à cordes et piano

Alexander Melnikov: piano

Quatuor Jérusalem

Harmonia Mundi 902122

Frédéric Chopin

Etudes opus 25 n° 11 : vent d'hiver

Maurizio Pollini: piano

Testament 1473