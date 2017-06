Le programme musical de Denisa Kerschova : Henri Fantin-Latour

On vous offre des places

Le concert d'ouverture de Lille Piano(s) Festival le vendredi 9 juin à 20h avec l'Orchestre national de Lille dirigé par Jean-Claude Casadesus :

Au programme :

Mozart : Concerto pour piano n°21 en Ut majeur / Piano : Elena Bashkirova

Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini / Piano : Stephen Hough

Orchestre National de Lille

Direction Jean-Claude Casadesus

Jean-Claude Casadesus accompagne deux grands pianistes, dans des chefs-d’œuvre du répertoire. Elena Bashkirova, fondatrice du prestigieux festival de musique de chambre de Jérusalem, et Stephen Hough, récompensé à maintes reprises pour ses enregistrements.

Au programme, le plus fameux des concertos de Mozart et son célébrissime Andante, dont la poésie nocturne a été empruntée par de nombreux cinéastes. S’en suit la dernière œuvre concertante de Rachmaninov, d’une grande originalité et d’une force dramatique rarement atteinte.

Quelle musique voyez-vous sur "Autour du piano" de Henri Fantin-Latour (1885) ?

, © photo musée d'Orsay / rmn

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de ce tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 2 juin.

Actuellement visible au Musée de Grenoble dans le cadre de l'exposition : Henri Fantin-Latour. A fleur de peau, du 18 mars au 18 juin 2017

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Richard Wagner

L'or du Rhin WWV 86a : Prélude (instrumental)

Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise

Simon Rattle, direction

BR KLASSIK 900133

Hector Berlioz

Les Troyens : Nuit d'ivresse et d'extase infinie (Acte IV Sc 2) Duo Didon et Enée

Ben Heppner, ténor (Enée)

Michelle Deyoung, Mezzo-soprano (Didon)

Leigh Melrose, Mercure

Choeur symphonique de Londres

Orchestre symphonique de Londres

Colin Davis, direction

LSO (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA) LSO0766D

Kezako

Georges Auric

Les roses perdues (du film "Lola Montès" )

Roger Roger et son Grand Orchestre

VEGA @ V 30 S 757

Anton Dvorak

Othello op 93 b 174 - nature vie et amour

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado, direction

DGG 457651-2

Ernest Chausson

Deux poèmes de Verlaine :

La chanson bien douce

Le chevalier malheur

Brigitte Balleys, Soprano

Jean-François Gardeil, Baryton

Billy Eidi, Piano

TIMPANI 2C 2028

Arthur Rimbaud

Lettre du 4 juillet 1873 a Verlaine

Jacques Bonnaffé, récitant

RADIO FRANCE K 15006/2

Jean Sebastien Bach

Partita n°2 en ré min BWV 1004 : Chaconne

Ferruccio Busoni, Arrangeur

Benjamin Grosvenor, Piano

DECCA 4830255

Serge Prokofiev

L'amour des trois oranges op 33b : Marche; Scherzo

Orchestre Philharmonique de Bergen

Andrew Litton, direction

BIS BIS-1994

Hector Berlioz

Roméo et Juliette op 17 : Introduction : Combats et tumulte - Intervention du Prince (1ère partie) : Allegro fugato

Orchestre symphonique de la BBC

Andrew Davis, direction

CHANDOS CHSA 5169

Giuseppe Verdi

La Traviata : Parigi o cara noi lasceremo (Acte III) Annina Violetta Alfredo

Orchestre de l'Opéra de la RCA Italienne

Georges Prêtre, direction

Montserrat Caballé, Soprano (Violetta)

Carlo Bergonzi, Ténor (Alfredo)

Nancy Stokes, Soprano (Annina)

RCA RD86180(2)

Serge Rachmaninov

Rapsodie sur un thème de Paganini op 43 : Variations 16 à 24

Stephen Hough, Piano

Orchestre symphonique de Dallas

Andrew Litton, direction

HYPERION SACDA67501/2

Reynaldo Hahn / Paul Verlaine

D'une prison

Chansons grises pour ténor et piano : L'allée est sans fin, L'heure exquise

Aldo Ciccolini, Piano

Nicolai Gedda, Ténor

EMI CLASSICS 685878 2

Robert Schumann

Five pieces in folk-style op 102

Anne Gastinel, Violoncelle

Claire Desert, Piano

NAIVE RECORDS V 4897