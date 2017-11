Le programme musical de Denisa Kerschova : Haydn, Ravel, Piazzolla

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de Claire Désert, Gary Hoffman et Pascal Moraguès le dimanche 3 décembre à 17h à Guignes.

Au programme : Beethoven, Brahms et Schumann.

Distribution :

Pascal Moraguès, clarinette

Gary Hoffman, violoncelle

Claire Désert, piano

Trois solistes incomparables amoureux de la musique de chambre ! Ces musiciens fiévreux, romantiques et poétiques évoluent avec un naturel enchanteur autour des plus grands chefs d’oeuvre. Leur trio se produit sur les plus grandes scènes, nous sommes fiers de les avoir parmi nous.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en Sol Majeur K 14 L 387 de Domenico Scarlatti par Myra Hess

Quelle musique voyez-vous sur : "Pierre Joseph Zimmerman, dans son appartement du square d’Orléans" de Prosper Lafaye ?

, © RMN-­‐Grand Palais (Château de Versailles)/Franck Raux

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 1er décembre en vous inspirant du tableau : "Pierre Joseph Zimmerman (1785-­‐1853), dans son appartement du square d’Orléans" vers 1850 de Prosper Lafaye.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Rubrique cinéma : La leçon de piano, film de Jane Campion

Sortie nationale prévue le 29 novembre 2017 et pour la première fois en version restaurée 2k.