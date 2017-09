Le programme musical de Denisa Kerschova : Haydn, Grieg, Debussy

On vous offre des places

Gagnez des places pour Les six concertos brandebourgeois par Bertrand Cuiller et son ensemble Le Caravansérail au Festival de Royaumont le samedi 30 septembre à 20h45 au Réfectoire des moines.

Cet ensemble de six concertos, synthétisant les styles musicaux de l’époque baroque, fut dédié au margrave de Brandebourg par Jean-Sébastien Bach, probablement dans l’espoir d’obtenir un poste à Berlin. Véritable démonstration de composition, et plus encore, preuve du plaisir que Bach pouvait prendre à renouveler des formes et à faire des associations inédites, ces concertos, composés pour des effectifs tous différents et originaux, offrent à chaque instrument, trompette, cors, hautbois, flûtes à bec, traverso, violon et violon piccolo, altos, violes de gambe, violoncelles et clavecin, l’occasion de s’exprimer tour à tour, dans une virtuosité parfois extrême.

Au programme :

Jean-Sébastien Bach (1685–1750) :

Concerto n°1 BWV 1046 (solistes hautbois, basson, cors, violon)

Concerto n°2 BWV 1047 (solistes flûte à bec, trompette, hautbois, violon)

Concerto n°4 BWV 1049 (solistes violon, flûtes à bec)

Concerto n°6 BWV 1051 (solistes concertants : 2 violes dabraccio, 2 violes de gambe, continuo)

Concerto n°5 BWV 1050 (solistes clavecin, violon, traverso, ripieno et continuo)

Concerto n°3 BWV 1048 (solistes concertants 3 violons, 3 altos, 3 violoncelles, continuo)

Le Caravansérail, Bertrand Cuiller, clavecin et direction

Sophie Gent, Tuomi Suni, Stephan Dudermel, Myriam Mahane, violons

Simon Heyerick, Marta Paramo, altos

Mathurin Matharel, Emmanuel Balssa, Isabelle Saint Yves, violoncelles

Benoît Vanden Bemden, contrebasse

Frank Theuns, traverso

Marine Sablonnière, Mélanie Flahaut flûtes, hautbois, basson

Guillaume Cuiller, Emmanuel Laporte, hautbois

Jean-François Madeuf, trompette

Olivier Picon, Pierre-Yves Madeuf, cors

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Quelle musique voyez-vous sur "La Petite Italienne" de Manguin, (1903) ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 29 septembre en vous inspirant du tableau : "La Petite Italienne" de Henri Manguin, (1903).

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau est actuellement visible au Musée des impressionnismes à Giverny du 14 juillet au 5 novembre 2017 dans le cadre de l'exposition : Manguin, la volupté de la couleur.

Rubrique éphéméride

"La pietra del paragone" de Gioachino Rossini, opera buffa créé le 26 septembre 1812 au Teatro alla Scala di Milano.