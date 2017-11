Le programme musical de Denisa Kerschova : Haydn, Debussy, Mompou

On vous offre des places

Gagnez des places pour un concert autour de Debussy par le Secession Orchestra dirigé par Clément Mao-Takacs à l'Auditorium du Louvre le vendredi 17 novembre à 20h.

Claude Debussy :

Prélude à l'Après-Midi d'un faune

Danse sacrée et Danse profane

Danseuses de Delphes, Les fées sont d'exquises danseuses, La Danse de Puck, La Puerta del Vino, Minstrels, General Lavine – eccentric extraits des Préludes, livres I et II

Ballet extrait de la Petite Suite

Passepied extrait de la Suite Bergamasque

Sarabande extrait de Pour le Piano

The snow is dancing extrait des Children’s corner

Mouvement extrait des Images, livre I

The Little Nigar

L'Isle Joyeuse

La danse sous toutes ses formes dans l’œuvre de Debussy. Tel est le fil directeur choisi par le chef Clément Mao-Takacs, qui a orchestré toutes ces pièces piochées dans les différents recueils pianistiques du compositeur. A l’affiche de ce bal imaginaire, des danses venues d’Espagne, d’Orient, d’Amérique ou du plus lointain monde des fées, mais aussi d’anciennes danses classiques revisitées, telle la Sarabande de Pour le piano, intitulée à l’origine « Souvenir du Louvre ». Inspiré par Mallarmé, dansé par Nijinski, le célèbre Prélude à l'Après-Midi d'un faune est également à l’affiche d’un concert propice aux correspondances entre les arts.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en ré mineur L 423 K 32 pour clavecin par Wanda Landowska

Quelle musique voyez-vous sur : "Nature morte aux instruments de musique", de Simon Renard de Saint-André,1668 ?

, © Musée du Berry, Bourges/François Lauginie

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 17 novembre en vous inspirant du tableau : "Nature morte aux instruments de musique", de Simon Renard de Saint-André,1668.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.