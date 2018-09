Le programme musical de Denisa Kerschova : Haydn, Chabrier, Wagner

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert des Arts Florissants dirigé par Paul Agnew le dimanche 30 septembre à 17h en l'Abbatiale d'Ambronay dans le cadre du Festival d'Ambronay.

Au programme les Repons des ténèbres de Carlo Gesualdo.

Distribution :

Les Arts Florissants :

Paul Agnew ténor, direction

Miriam Allan, Maud Gnidzaz sopranos

Mélodie Ruvio, contralto

Sean Clayton, ténor

Cyril Costanzo, basse

L'agenda des Régions

Au programme : L'Ensemble De Caelis, L'Ensemble Clément Janequin, L'Ensemble Vox Cantoris...

Nous disposons de quelques invitations pour le concert de l'Ensemble Vox Cantoris et Les Epopées à la Cathédrale Saint André à Bordeaux le jeudi 27 septembre à 21h.

Au programme : Les Arts Florissants, Sélim Mazari, Paul O’Dette...

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Le Verrou" de Jean-Honoré Fragonard ?

, © Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Angèle Dequie

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 28 septembre en vous inspirant du tableau "Le Verrou" de Jean-Honoré Fragonard (1777).

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre Lens dans le cadre de l'expositionAmourdu 29 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Programmation musicale

Joseph Haydn

Symphonie en Ré Maj HOB I : 6 Le matin : I Adagio - Allegro

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fields

Direction, Neville Marriner

PHILIPS 411441-2

Emmanuel Chabrier

10 pièces pittoresques : Sous-bois - pour piano / intégrale

Emmanuel Strosser : Piano

MIRARE MIR 116

Emmanuel Chabrier

Suite pastorale : Sous-bois

Pascal Morvan : Hautbois

Orchestre Les Siècles

Direction, Francois Xavier Roth

MIRARE MIR 036

Jean Philippe Rameau

Les Indes galantes : Forêts paisibles (4ème entrée Les Sauvages Sc 6) Duos et choeur (Air des Sauvages); Princesse de Navarre : Vents furieux

Chantal Santon-Jeffery : Soprano

Emoke Barath : Soprano

Thomas Dolie : Baryton

Choeur Purcell

Orchestre Orfeo de Budapest

Direction, Gyorgy Vashegyi

GLOSSA GCD924002

Charles Koechlin

2 nocturnes op 32bis : Venise (3') Dans la Forêt (2'51) / 20 Chansons bretonnes op 115 : Alain le renard

Tatjana Ruhland : Flûte

Yaara Tal : Piano

Joachim Bansch : Cor

Roglit Ishay : Piano

Peter Bruns : Violoncelle

SWR SWR19047

Pierre Certon

Séquence (plain-chant)

Jean Christophe Candau

Ensemble Vox Cantoris

PSALMUS PSAL011

Robert Schumann

Scènes de la foret op 82 pour piano : Entrée; Fleurs solitaires; Paysages souriant; L'auberge; L'oiseau prophète

Clara Haskil : Piano

PHILIPS 442635-2

Leos Janacek

La petite renarde rusée suite d'orchestre : La renarde court

Orchestre Symphonique de Nouvelle Zélande

Direction, Peter Breiner

NAXOS 8.570706

Anonyme

Jdi ma mila jdi do lesa; Kdyz ja pojedu pres ten les

Musica Bohemica

Direction, Jaroslav Krcek

SUPRAPHON OU SUPRAPHONET SU 4098-2

Johann Strauss Fils

G'schichten aus dem wienerwald op. 325 / Légendes de la foret viennoise valse op.325

Orchestre Philharmonique de New York

Direction, Leonard Bernstein

SONY SMK 47627

Johann Strauss Fils

Histoires de la forêt viennoise (pot pourri)

Anton Karas : Cithare

AFA 5019

Serge Rachmaninov

Polka de WR - pour piano

Vladimir Horowitz : Piano

DGG (DEUTSCHE GRAMOPHON) 419499-2

Dmitri Chostakovitch

Le chant de la forêt op 81 : Pionyery sazhayut lesa; Komsomoltsy vykhodyat vperyod

Alexandre Yurlov : Ténor

Vladimir Ivanovski : Ténor

Ivan Petrov : Basse

Chœur d’Etat de Moscou

Orchestre Philharmonique de Moscou

Direction, Yuri Ulanov

PRAGA PRD/DSD 350 060

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande L 88 : Je ne pourrai plus sortir de cette forêt (Acte I Sc 1) Golaud et Mélisande

Camille Maurane : Baryton

Suzanne Danco : Soprano

Choeur de La RTF

Orchestre National de La RTF

Direction, Desire Emile Inghelbrecht

RADIO FRANCE FRF019/22

Joseph Chabanceau de La Barre

Forests solitaires - pour haute-contre et theorbe

Henri Ledroit : Haute-contre

Matthias Spaeter : Théorbe

FY FYCD 117

Richard Wagner

Siegfried WWV 86c : Murmures de la forêt (Acte II)

Nina Stemme : Soprano

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Direction, Philippe Jordan

WARNER CLASSICS 50999 9341422 7

Carlo Gesualdo

Ardita zanzaretta / Madrigaux livre IV

Les Arts Florissants

Direction, William Christie

HARMONIA MUNDI HMA 1901316/18