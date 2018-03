Le programme musical de Denisa Kerschova : Haydn, Bizet, Nielsen

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd avec Fazil Say au piano et Camille Thomas au violoncelle le mardi 3 avril 2018 à 20h au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

Au programme :

Beethoven : Concerto pour piano no 3 (cadences de Fazil Say)

Fazil Say : Never Give Up, concerto pour violoncelle (création mondiale)

Joseph Haydn :Symphonie no 86 en ré majeur

Le pianiste turc interprète du Troisième Concerto pour piano de Beethoven dans lequel il propose ses propres cadences. C’est aussi passionnant qu’audacieux car on a oublié que les cadences appartiennent aussi parfois à l’interprète. Lors de la création de l’oeuvre, le 5 avril 1803, au Theater an der Wien, la composition n’était pas encore achevée. Le compositeur qui tenait la partie soliste improvisa plusieurs pages devant un orchestre pour le moins inquiet ! Après le concerto, Fazil Say écoutera la première mondiale de son concerto pour violoncelle, Never Give Up, interprété par Camille Thomas. Le pianiste a composé près d’une centaine de pièces, dans tous les genres musicaux.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Scarlatti : Sonate en La Maj K 39 L 391 par Teodoro Anzellotti

Quelle musique voyez-vous sur le tableau :"Dans la loge" de Mary Cassatt ?

Ce tableau est actuellement visible dans le cadre de l'exposition Mary Cassatt, Une impressionniste américaine à Paris au Musée Jacquemart-André à Paris.

, © 2018 Museum of Fine Arts, Boston

Programmation musicale

Giacomo Puccini

Manon Lescaut : Sola perduta abandonata (Acte IV)

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction Alberto Veronesi

DGG 4777455

Silvius Leopold Weiss

Suite en fa majeur "Le fameux corsaire" pour luth 1. bourrée; 2. Sarabande; 3. Menuet; 4. Presto

Pierre Gross: luth

Gallo 1045

Giuseppe Verdi

Le corsaire : Non se le tetre immagini (Acte I)

Jessye Norman: soprano

New Philharmonia Orchestra

Direction Lamberto Gardelli

Philips 4464582

Hector Berlioz

Le Corsaire ouverture op 21

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Colin Davis

Philips 4164302

Le Festin de Babette de Gabriel Axel

Per Norgard Pastorale moderato

Johansen Lars Holm : violoncelle / Durholm Mogens: violon / Henrik Olesen: alto

Milan A333

Traditionnel Irlande

My Lagan Love

Bryn Terfel, baryton

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Berry Wordswoerrth

DGG 4777471

Franz Liszt

Csardas macabre S224

Alfred Brendel: piano

VOX

Georges Bizet

Carmen : Je vais danser en votre honneur (Acte II)

Teresa Berganza, mezzo-soprano

Placido Domingo, ténor

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Claudio Abbado

DGG 0028941963628

Joseph Haydn

L'isola disabitata : Ouverture en sol min HOB Ia : 13 1. Largo; 2. Vivace assai; 3. Allegretto; 4. Vivace

Orchestre Philharmonique de Chambre de Pardubice

Direction Michael Halasz

Naxos 8573488

Gioseffo Zamponi

Ulisse all'isola di Circe : Gran Tonante (Acte III Sc 7)

Capella Mediterranea

Ensemble Clematis

Direction Leonardo Garcia-Alarcon

Ricercar 342

Carl Nielsen

Un voyage imaginaire vers les Iles Féroé - Ouverture rapsodique

Orchestre Symphonique de Goteborg

Direction Myung Whun Chung

BIS 454

Ludwig Van Beethoven

Concerto n°3 en ut min op 37 : 3.Rondo

Fazil Say: piano

Orchestre Symphonique de la radio de Francfort

Direction Gianandrea Noseda

Naive records 5347

Traditionnel berceuse

Cadul gu lo (sleep untill day), ile de man

Brenda Wootton: chant

David King: guitare

Le chant du monde LDX 200312

Jean Baptiste Lully

Ballet des arts II la navigation 1. Récit de Thétis 2. 1er air : un corsaire et quatre pirates 3. 2eme air pour les pirates

Dorothée Leclair, soprano

La Simphonie du Marais

Direction Hugo Reyne

Accord 4800886

Ignace Pleyel

32 scottish songs : 1. Donald; 2. Oh open the door

Wolfgang Holzmair, baryton

Trio Wanderer : Vincent Coq: piano / Raphaël Pidoux: violoncelle / Jean Marc Phillips Varjabedian: violon

Cypres 1653