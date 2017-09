Le programme musical de Denisa Kerschova : Haendel, Poulenc, Lutosławski

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre Français des Jeunes le mercredi 6 septembre 2017 à 20h dans l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille.

L’Orchestre National de Lille et la Région Hauts-de-France sont heureux d’accueillir en résidence d’été l’Orchestre Français des Jeunes au Nouveau Siècle. Ces jeunes musiciens, venus de toute la France, nous offrent un concert au programme enthousiasmant ! De l’aveu de Stravinsky, le Concerto pour violon n’est pas un concerto comme les autres. Pas de cadence virtuose, pas d’épanchement romantique comme chez Brahms ou Tchaïkovski, mais une écriture très joyeuse et acrobatique (interprétée par la formidable violoniste Alexandra Soumm) où figure un “passeport” de quatre notes au début de chaque mouvement. De même, ni La Valse de Ravel ni celle de Richard Strauss ne sont des valses traditionnelles, “apothéose de la valse viennoise” se muant en un “tourbillon fantastique et fatal” chez l’un, évocation d’une Vienne sur le point de disparaître chez l’autre. Aussi, dans ce concert digne d’un tableau de Magritte, personne ne s’étonnera que L’Absència d’Hèctor Parra brille par sa présence très forte !

Au programme :

Parra : L’Absència

Stravinsky : Concerto pour violon

Ravel : La Valse

Richard Strauss : Suite du Chevalier à la Rose

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Domenico Scarlatti : Sonate en ré min K 141(l 422), pour piano : Martha Argerich

Quelle musique voyez-vous sur "Le Parc des Sources, Vichy" de David Hockney (1970) ?

, © David Hockney Photo Chatsworth House Trust / Centre Pompidou

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 septembre en vous inspirant du tableau "Le Parc des Sources, Vichy" de David Hockney (1970).

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau est actuellement visible au Centre Pompidou à Paris dans le cadre de l'exposition : David Hockney Rétrospective.