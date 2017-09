Le programme musical de Denisa Kerschova : Galuppi, Mysliveček, Strauss

On vous offre des places

Gagnez des places pour assister à la représentation de Don Giovanni de Mozart à l'Opéra de Nancy le dimanche 8 octobre à 15h :

Don Giovanni, Andrè Schuen

Leporello, Nahuel di Pierro

Donna Anna, Kiandra Howarth

Donna Elvira, Yolanda Auyanet

Don Ottavio, Julien Behr

Zerlina, Francesca Aspromonte

Masetto, Levente Páll

Le commandeur, David Leigh

Choeur de l’Opéra national de Lorraine, direction Merion Powell

Orchestre symphonique et lyrique de Nancy

Direction musicale Rani Calderon

Mise en scène Jean-François Sivadier

Décors Alexandre de Dardel

Costumes Virginie Gervaise

Lumières Philippe Berthomé

Maquillage, coiffures Cécile Kretschmar

Nouvelle production

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Domenico Scarlatti : Sonate en ut majeur K 132 (L457) - Lucas Debargue : piano

Quelle musique voyez-vous sur "La Petite Italienne" de Manguin, (1903) ?

, © Tous droits réservés / Photo : Jacques Bétant © ADAGP, Paris, 2017

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 29 septembre en vous inspirant du tableau : "La Petite Italienne" de Henri Manguin, (1903).

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau est actuellement visible au Musée des impressionnismes à Giverny du 14 juillet au 5 novembre 2017 dans le cadre de l'exposition : Manguin, la volupté de la couleur.

Gagnez des places pour le concert de François Joubert-Caillet avec son ensemble L'Achéron le jeudi 28 septembre à 12h30 à l'Auditorium du Louvre à Paris.

Popularisé par le film Tous les matins du monde, le compositeur Marin Marais était considéré à son époque comme le plus grand virtuose de la viole de gambe. Entré au service de Louis XIV en 1679, il écrivit plus de six-cents pièces pour son instrument dont la publication en cinq livres s’étala sur une quarantaine d’années. François Joubert-Caillet et son ensemble L’Achéron nous proposent un libre itinéraire à travers cet immense corpus, dont ils ont entrepris une intégrale pour le label Ricercar.

Au programme :

Marin Marais : Les Voix humaines, Les Folies d'Espagne, la Rêveuse, L'Arabesque, Le Tourbillon, La Feste Champêtre… extraits des Pièces de viole, livres I à IV

L’Achéron

François Joubert-Caillet, viole de gambe et direction