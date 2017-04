Le programme musical de Denisa Kerschova : France-USA

On vous offre des places !

Dans le cadre de la carte blanche à Jean-Yves Thibaudet, concert le dimanche 30 avril à 18h à l'Auditorium de La Maison de la Radio avec les musiciens de l’Orchestre national de France.

Programme du concert :

Claude Debussy : Sonate pour violoncelle et piano

Gabriel Fauré : Quatuor avec piano n° 1 en ut mineur opus 15

Francis Poulenc : Sextuor pour vents et piano

Distribution :

Jean-Yves Thibaudet piano

Musiciens de l’Orchestre national de France

Lyodoh Kaneko violon

Nicolas Bône alto

Raphaël Perraud violoncelle

Philippe Pierlot flûte

Mathilde Lebert hautbois

Patrick Messina clarinette

Vincent Léonard cor

Philippe Hanon basson

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Maurice Ravel

Concerto en ré majeur pour la main gauche pour piano et orchestre : Lento

Jean Yves Thibaudet : piano

Orchestre Symphonique de Montréal

Direction : Charles Dutoit

Decca 4524482

Darius Milhaud

A frenchman in New York opus 399 : New York with fog on the Hudson River (1er mvt)

Boston Pops Orchestra

Direction : Arthur Fiedler

RCA 635018

Leonard Bernstein

Airs et barcarolles : Mr. and mrs. Webb say goodnight

Frederica von Stade, mezzo-soprano

Thomas Hampson, baryton

Nail Percy

Simon Carrington

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Michael Tilson-Thomas

DGG 4399262

Kezako

Claude Debussy

La plus que lente L 121 - version pour orchestre

Orchestre Symphonique de San Francisco

Direction : Michael Tilson-Thomas

San Francisco Symphony 82193600602

Elliott Carter

Quintette a vent : II. Allegro giocoso

Ensemble Pro Musica de Chicago

Cedille records 90000048

Rubrique cinéma : George Delerue : "La Nuit Américaine", film de François Truffaut sorti en 1973

Georges Delerue

BOF du film "La nuit américaine" de François Truffaut : La nuit américaine

Orchestre non identifié

Direction Georges Delerue

Universal Music 5354322

Vernon Duke

April in paris

Ella Fitzgerald / Louis Armstrong: chant et trompette/ Oscar Peterson: piano / Ray Brown : basse / Buddy Rich : batterie / Herb Ellis : guitare

Naive NJ 627611

Louis Moreau Gottschalk

Ballade n° 6 opus 83 RO 14

Laure Favre-Kahn, piano

Transart 139

Michel Legrand

Bandol

Orchestre non identifié

Direction Michel Legrand

Philips 77986

Erich Wolfgang Korngold

Die Tote Stadt (la ville morte)opus 12 : Glück das mir verblieb (acte I) Air de Marietta : réduction pour piano

Jean-Yves Thibaudet : piano

DECCA 4757668

Gabriel Fauré

Requiem op 48 pour soprano baryton choeur orchestre et orgue 1. VI. Libera me : 2. VII. In paradisum

Janet Price / John Carol-Case

Chœur de la BBC

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction Nadia Boulanger

BBC Music 40262

César Franck

Symphonie en re min m 48 : allegro non troppo (mvt 3)

Orchestre Philharmonique de Liège

Direction Louis Langrée

Accord 4768069

Edouard Grieg

Sonate en la min op 36 pour violoncelle et piano : 3. Allegro

Truls Mork : violoncelle

Jean-Yves Thibaudet, piano

Virgin Classics 5450342

Goerge Gershwin

'S wonderful - pour piano et contrebasse

David Finck : contrebasse

André Prévin : piano

Philips 4569352