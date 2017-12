Le programme musical de Denisa Kerschova : Forqueray, Wolf, Debussy

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de Justin Taylor avec l'Ensemble Hope au Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet le lundi 11 décembre à 20h dans le cadre d'une soirée 1001 Notes.

Marco Polo :

Cocteau Mot Lotov • slam

Le Concert de l’Hostel Dieu

Duo Madjnoun

Justin Taylor, clavecin

Ensemble Hope : Frédéric Bousquet • titanium euphone; Marc Antoine Millon • cristal basse; Armelle Marq • soprano

La soirée débutera avec le pianiste Jean Muller qui a notamment gagné le concours limousin de piano Francis Poulenc. Le slameur Cocteau Mot Lotov reviendra cette fois-ci accompagné par l’ensemble baroque Le Concert de l’Hostel Dieu et le duo iranien Duo Madjnoun. Ils présenteront la dernière création de 1001 Notes, Marco Polo. De la musique baroque avec le jeune claveciniste, Justin Taylor, nominé aux dernières victoires de la musique.

La soirée se clôturera avec la plus originale des formations, l’Ensemble Hope qui joue sur des Cristal Basse et Titanium Euphone (orgues de verre).

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

"Enfance" Alberte; "Danse de la fille de neige" Odile; "L'Espiègle" Fred; "Attention à la marche" Jean-Pierre; "Cascades de cristal" Geneviève; "La belle échappée" Myriam; "Attrape-moi si tu peux" Frédéric; "Jeux équestres en forêt" Brigitte...

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Impression III (Concert)", de Vassily Kandinsky, 1911 ?

, © Photo Fine Art Images/Heritage Images/Scala, Florence

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 décembre en vous inspirant du tableau : "Impression III (Concert)", 1911 de Vassily Kandinsky.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.