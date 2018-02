Le programme musical de Denisa Kerschova : Forqueray, Bach, Bizet

Mettez Nantes en Musique !

Envoyez-nous une photo de votre lieu préféré à Nantes !

Que ce soit un passage, une rue, un banc dans un parc, les quais, un lieu qui vous est cher et que vous associez à une musique. Alors munissez-vous de votre appareil photo ou bien de votre téléphone portable et envoyez la photo avec votre choix musical à l'adresse allegretto@radiofrance.com (n'oubliez pas d'indiquer votre nom et l'adresse du lieu).

Vous allez ainsi élaborer la programmation musicale du jour à partir de votre photo. Les choix musicaux seront diffusés à l'antenne dans Allegretto le vendredi 2 février et les plus belles photos seront projetées durant l'émission en direct et en public du Kiosque de La Folle Journée de Nantes.

Mettez Nantes en musique et venez-nous rejoindre à partir de 11h !

On vous offre des places

Gagnez des places pour assister à la représentation du spectacle "Le Siffleur" de Fred Radix au Grand Point Virgule à Paris le mercredi 14 février à 19h45.

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique.

Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois.

Il interprète – en sifflant bien sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques de films.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

"Le clavecin endiablé" Paola; "L'enjouée" Anne-Marie; "Dansons au-dessous de l'arc-en-ciel" Hilario; "Petite pluie sur Mansarovar" Mohan...

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Une plaisanterie musicale en Fa Maj K 522 pour 2 cors et ensemble à cordes

1. Allegro

2. Finale

Staastkapelle de Dresde

Direction Otmar Suitner

Brilliant Classics 94692

Lepopold Mozart

Divertimento en Fa Maj / Promenade musicale en traineau : Des Balles Anfang - pour orchestre

Orchestre de chambre de Berlin

Direction Helmut Koch

Brilliant Classics 94692

Antoine Forqueray

Suite pour 2 violes de gambe et basse continue n°3 en Ré Maj : Chaconne La Morangis ou La Plissay

Wieland Kuijken, Sigiswald Kuijken (violes de gambe)

Robert Kohnen : clavecin

Accent ACC67808D

1.Sainte Colombe Fils

Suite nº4 en mi min - borée / Pour basse de viole

Jonathan Dunford

Ades 206042

2. John Dowland

I saw my lady weep - version pour haute-contre et luth

Jean Michel Fumas: Haute contre / Thomas Dunford : luth

Ame Son 1122

3.Sainte Colombe Fils

Suite nº4 en mi min - menuet / Pour basse de viole

Jonathan Dunford

Ades 206042

1. Johannes Strauss Fils

Le beau Danube Bleu opus 314

2. Johannes Strauss père

Marche de radetzky op 228

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

Sony 47627

Ludwig Von Beethoven

Sonate pour violoncelle n° 5 en Ré majeur opus 102 n° 2

1. Allegro con brio

2. Adagio con molto sentimento

Adrian Brendel: violoncelle

Alfred Brendel : piano

Philips 4753792

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso n° 6 en Mi Majeur pour cordes et basse continue

1. Allegro

2. Allegro

3. Largo

4. Affectuoso

Concerto de Cavalieri

Direction Marcello Di Lisa

Sony 88985370012

Domenico Scarlatti

Sonate en Ré Maj L 14 K 492

Scott Ross: clavecin

INA 14

1. Joseph Marie Clement Dall' Abaco

Caprice n° 11 pour violoncelle

Bruno Cocset: violoncelle

2. Evaristo Dall'Abaco

Sonate en Si bémol Maj op 1 n°11 : Largo - pour ténor de violon violoncelle et basse continue

Les basses réunies: Bruno Cocset: ténor de violoncelle

Esmé de Vries / Bertrand Cuiller: clavecin

Agogique 011

1. Jean Sébastien Bach

Toccata en mi min BWV 914

2. Wilhelm Friedmann Bach

Sonate en la min FK nv8 : Poco allegro

3. Carl Philipp Emmanuel Bach

Sonate en fa dièse min Wq 52 n°4 H 37 : Allegro assai

4. Johann Christian Bach

Sonate en ut min op 5 n°6 W A6 : Allegretto

David Bismuth: piano

Ame Son 1325

Georges Bizet

L'amour est un oiseau rebelle (Acte I Sc 4) Air de Carmen (Habanera)

Tartalune

Dmitri Chostakovitch

Concerto pour piano n°2 en Mi Maj op 102 : Andante

Dimitri Chostakovitch Jr : piano

I musici de Montreal

Direction Maxime Chostakovitch

Chandos 8573