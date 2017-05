Le programme musical de Denisa Kerschova : Festival de Cannes

On vous offre des places

Concert du Quatuor Tana à La Seine Musicale le samedi 20 mai à 16h :

Programme :

Igor Stravinski : Trois pièces

Dmitri Chostakovitch : Quatuor n°14

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Quatuor n°1

Distribution

Antoine Maisonhaute, violon

Ivan Lebrun, violon

Maxime Desert, alto

Jeanne Maisonhaute, violoncelle

Quelle musique voyez-vous sur "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870) ?

, © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 20 mai en vous inspirant du tableau "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870).

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Actuellement visible à la National Gallery of Art à Washington dans le cadre de l'exposition : Frédéric Bazille and the Birth of Impressionism du 9 avril au 9 juillet 2017.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Camille Saint Saëns

Le carnaval des animaux :

1. Aquarium

2. Personnages à longues oreilles

3. Le coucou au fond des bois

4. Volière

5. Pianistes

6. Fossiles

7. Le cygne

8. Finale

Martha Argerich, Nelson Freire: pianos

Gidon Kremer, Isabelle Van Keulen :violons

Tabea Zimmermann: alto

Mischa Maisky : violoncelle

Georg Hortnagel: contrebasse

Irena Grafenauer : flûte traversière

Eduard Brunner : clarinette

Markus Steckeler: Xylophone

Edith Salmen-Weber : Glockenspiel

Decca 4782746

Anton Karas

Le troisième homme (film) : Harry Lime Thème

Johann Kellner: cithare

AFA 5019

Francesco Lavagnino / Alberto Bergeris

Bof du film "Othello" de Orson Welles

Chœur de l'opéra de Chicago

Orchestre Symphonique de Chicago

Verese Sarabande VSD 5420

Kezako

Nino Rota

Bof du film "Le guépard" de Luchino Visconti : Allegro Impetuoso

Orchestre Philharmonique de Monte Carlo

Direction Gianluigi Gelmetti

EMI 7545282

Michel Legrand

Bof du film "les parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy

Michel Legrand Et Catherine Michel: harpe

Naive K 1623

Ennio Morricone

BOF du film "La classe ouvrière va au paradis" de Elio Pietri

Orchestre non identifié

Milan 483892

Bernard Herrmann / Arrgt Christopher Palmer

Bof du film "Taxi Driver" de Martin Scorcese

Royal Philharmonic Orchestra

Milan 483892

Richard Wagner

La Walkyrie : Chevauchée des Walkyries

Bof du film "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola

Orchestre de Paris

Direction Daniel Barenboim

Polygram Distribution 525556

Antonio Vivaldi / Arrangé par Ralph Burns

BOF du film "Que le spectacle commence" : Concerto en Sol Maj P 143 RV 151 : presto

Orchestre Non identifié

SPECTRUM MUSIC 551269-2

Antonio Vivaldi

Concerto en Sol Maj P 143 RV 151 Alla rustica : 1. Presto; 2. Adagio; 3. Allegro

Sonatori de la Gioiosa Marca

Direction Giuliano Carmignola

ERATO 8573-80225-2

Ikebe Shin Ichiro

Kagemusha " l'ombre du guerrier"de Akira Kurosawa

Orchestre non identifié

Direction Ikebe Shin Ichiro

Naive K1623

Andrzej Korzynski

BOF du film "L'homme de fer" : hope de Andrzej Wajda

Orchestre non identifié

Direction Andrzej Korzynski

Olympia 601

Joseph Lopez Alavez

Bof du film "Paris Texas" de Wim Wenders

Cancion Mixteca

Ry cooder : guitare / Harry Dean Stanton: vocal / Jim Dickinson: piano / David Lindley : guitare basse

Warner Bros 9362459872

Stefan Nillson

Bof du film "Pelle le conquérant" de Bille August

Stefan Nillson : piano

Orchestre non identifié

Milan 483892

Jiping Zhao

Bof du film "Adieu ma concubine" de Chen Kaige : Suite n° 3

Orchestre non identifié

Direction Jiping Zhao

Varese Sarabande 5454

Michael Nyman

MGV Musique à Grande Vitesse : 1st region

Michael Nyman

Orchestra direction Michael Nyman

Argo 4433822

Peter Illich Tchaikovsky

Quatuor à cordes n°1 en Ré Maj op 11 : 3.Scherzo - Trio

Quatuor Emerson : Philip Steyzer, Eugene Drucker: violons / Lawrence Dutton: alto / David Finckel : violoncelle

DGG 02894796139

Franz Schubert

Sonate n°20 en La Maj op posth D 959 : 2.Andantino

Leif ove Andsnes: piano

EMI 5572662

Nicola Piavani

BOF du film "la vie est belle "de Roberto Benigni

Orchestra dell'Accademia Musicale Italiana

Naive K 1623