Le programme musical de Denisa Kerschova : Fauré

Assistez à une représentation de l'Opéra Ariadne auf Naxos de Richard Strauss à l'Opéra national de Lorraine à Nancy le 8 juin 2017 à 20h

Distribution :

Le Majordome : Volker Muthmann

Le Maître de musique : Josef Wagner

Le Compositeur : Andrea Hill

Le Ténor / Bacchus : Michael König

L’Officier : Ju In Yoon

Le Maître à danser : Lorin Wey

Le Perruquier : Thomas Florio

Un Laquais : Andrew McTaggar

Primadonna / Ariadne : Amber Wagner

Zerbinetta : Beate Ritter

Arlequin : John Brancy

Scaramouche : Alexander Sprague

Truffaldino : Jan Stava

Brighella : Christophe Berry

Naïade : Heera Bae

Driade : Lucie Roche

Echo : Elena Galitskaya

Orchestre symphonique et lyrique de Nancy

Direction musicale : Rani Calderon

Mise en scène : David Hermann

Quelle musique voyez-vous sur "Autour du piano" de Henri Fantin-Latour (1885) ?

, © photo musée d'Orsay / rmn

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de ce tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 2 juin.

Actuellement visible au Musée de Grenoble dans le cadre de l'exposition : Henri Fantin-Latour. A fleur de peau, du 18 mars au 18 juin 2017

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Gabriel Fauré

Requiem op 48 pour soprano baryton choeur orchestre et orgue : III. Sanctus

Chœur de la BBC

Orchestre de la BBC

Direction Nadia Boulanger

BBC Music 40262

Gabriel Fauré

Barcarolle n°1 en la min op 26 - pour piano

Kun Woo Paik: piano

Decca 4702462

Camille Saint Saëns

Concerto n°1 en Ré Maj op 17 pour piano et orchestre : 3.Allegro con fuoco

Jean Philippe Collard, piano

Orchestre Royal Philharmonique de Londres

Direction André Prévin

EMI 7497572

Kezako

Alexandre Scriabine

Prelude no 15 in d-flat minor

Bill Evans: piano, Chuck Israels basse, Grady Tate batterie

Direction Claus Ogerman

Verve 5279612

Gabriel Fauré

Pavane

Bill Evans: piano, Chuck Israels basse, Grady Tate batterie

Direction Claus Ogerman

Verve 5279612

Gabriel Fauré

Shylock opus 57 :

1. Chanson

2. Madrigal

3. Epithalame

4. Nocturne

5. Final

Nicolai Geddai, ténor

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction Michel Plasson

EMI 7479382

Rubrique éphéméride : Cantate BWV75 Die Elenden sollen essen de Bach créée le 30 mai 1723 à Leipzig

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 75 : Die Elenden sollen essen

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi 901843

Gabriel Fauré

Sonate n°2 en sol min op 117 : Allegro

Thomas Ades: piano

Steven Isserlis: violoncelle

Hyperion 67948

Thomas Adès

Lieux Retrouvés: La montagne

Thomas Adès: piano

Steven Isserlis: violoncelle

Hyperion 67948

Charles Koechlin

7 rondels opus 8 :

1. Le pêche opus 8 n° 1

2. L'hiver opus 8 n° 2

3. La lune opus 8 n° 4

Marie Nicole Lemieux : contralto

Roger Vignoles : piano

Naive records 5355

Gabriel Fauré / Arrangement Charles Koechlin

Pelléas et Mélisande op 80 : La mort de Mélisande

Orchestre Symphonique de la radio de Stuttgart

Direction Holliger Heinz

Hanssler Classic 93286

Gabriel Fauré

Quintette nº2 en ut min op 115 :

1. Allegro Moderato

2. Allegro Vivo

Ensemble Domus: Susan Tomes: piano

Krysia Osostowicz / Anthony Marwood, violons

Timothy Boulton, alto

Richard Lester, violoncelle

Hyperion 66766

Richard Strauss

Ariadne auf naxos trv 268a op 60 : Ach wo war ich tot : Air d'Ariane

Renée Fleming, soprano

Orchestre Philharmonique de Munich

Direction Christian Thielemann

Decca 4781074

Gabriel Fauré

Impromptu n°2 en fa min op 31

Kun-Woo Paik: piano

Decca 4702462

Gabriel Fauré

Requiem opus 48 :

1. Libera me

2. In Paradisum

Donald Gramm, baryton

Reri Grist, soprano

The Choral Art Society

New York Philharmonic

Direction Nadia Boulanger

NYP 970809