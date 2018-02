Le programme musical de Denisa Kerschova : Donizetti, Verdi, Liszt

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti le mardi 13 mars à 20h à l'Opéra de Toulon.

Distribution :

Lucia, Serenad Uyar

Alisa, Julie Pasturaud

Edgardo, Roberto De Biasio

Raimondo, Jean Teitgen

Enrico, David Bizic

Arturo, Mark Van Arsdale

Normanno, Pierre-Emmanuel Roubet

Orchestre et Choeur de l’Opéra de Toulon

Direction musicale Francesco Lanzillotta

Au début du XIXe siècle, Lucia di Lammermoor en Italie et Der Freischütz en Allemagne fixent le genre de l’opéra romantique qui fera florès pendant plus de cent ans. Pour son quarante-sixième opéra, aidé par son brillant librettiste Cammarano, Donizetti a élagué le roman complexe de Walter Scott The Bride of Lammermoor pour aboutir à une oeuvre d’une grande force dramatique.

Créé en 1935 au San Carlo de Naples avec grand succès, Lucia di Lammermoor reste le plus pur chef-d’oeuvre du musicien, le point culminant de l’ouvrage étant la célèbre scène de la folie. Les plus grandes sopranos de Maria Callas à Natalie Dessay en passant par Joan Sutherland se sont illustrées dans ce rôle. Pour ces représentations toulonnaises la très talentueuse soprano colorature turque Serenad Uyar est attendue avec impatience.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate pour piano en ut min L 317 K 99 par Fou Ts'ong

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Dame en bleu" de Camille Corot ?

, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 2 mars en vous inspirant du tableau "La Dame en bleu" de Camille Corot (1874).

Ce tableau est actuellement visible au Musée Marmottan Monet à Paris dans le cadre de l'exposition Corot, le peintre et ses modèles visible du 8 février au 8 juillet 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Franz Liszt

Oh! quand je dors S 282 pour soprano et piano

Angela Gheorghiu : soprano

Malcom Martineau : piano

Decca 4583602

Carl Maria Von Weber

Der Freischutz : ouverture

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Colin Davis

Iso Records 0726

1. Georges Bizet

Guitare

Felicity Lott: soprano

Graham Johnson : piano

Harmonia Mundi 901138

2. Edouard Lalo

Guitare

Konstantin Wolff: baryton

Trung Sam: piano

Harmonia Mundi 901997

Edouard Lalo

Guitare en si mineur opus 28

Philippe Graffin: violon

Orchestre de L'ulster

Direction Thierry Fischer

Hyperion 67294

Louise Bertin

La Esmeralda : Oh rigueur inattendue (Acte IV)

Frédéric Antoun: Quasimodo / Francesco Ellero d'Artegna : Frollo / Camelino Manuel Nunez : Phoebus / Maya Boog: Esmeralda

Chœur de la radio Lettone

Orchestre National de Montpellier

Direction Lawrence Foster

Accord 4802341

Giuseppe Verdi

Ernani : Prélude / Evviva beviam (Acte I)

Chœur et Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Direction Thomas Schippers

GOP 702

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°6 en Fa Maj op 68 Pastorale : 2.Szene am Bach

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Claudio Abbado

DGG 42730622

Franz Schubert

Der Fluss D 693 (le Fleuve)

Matthias Goerne : baryton

Andras Haefliger: piano

Harmonia Mundi 902141

Claude Michel Schoenberg

_Les miserables : I dreamed a dream - improvisation pour piano sur la chanson des Misérable_s

Karoll Beffa: piano

Contraste Productions BBCP 01

Giovanni Battista Pergolese

Stabat Mater en fa mineur

1. Sancta Mater istud agas

2. Fac ut portem Christi mortem

3. Inflammatus et accensus

4. Quando Corpus morietur

Monika Frimmer : soprano

Gloria Banditelli: contralto

Capella Agostino Steffani

Direction Lajos Rovatkay

EMI 7548452

Domenico Scarlatti

Sonate pour piano en ut min L 317 K 99

Fou Ts'ong: piano

Meridian records 84485

Benjamin Britten

4 Chansons françaises / L'enfance

Christiane Karg: soprano

Orchestre Symphonique de Bamberg

Direction David Afkham

Berlin classics 0300832

Gaetano Donizetti

Lucrezia Borgia : Prélude et introduction

Edita Gruberova / Jose Bros / Silvia Tro Santafe / Franco Vassalo/ Bernardo Kim / Thomas Laske

Chœur de l'opéra de Cologne

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne

Direction Andriy Yurkevych

NC 000100-2

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor : Appressati Lucia (Acte II)

Ludovic Tézier : baryton

Diana Damrau: soprano

Orchestre de l'Opéra de Munich

Direction Jesus Lopez-Cobos

Warner Classics 825646219018

Benjamin Godard

3 Fragments poétiques opus 13

1. Lamartine opus 13 n° 1

2. Alfred de Musset opus 13 n° 2

3. Victor Hugo opus 13 n° 3

Eliane Reyes: piano

Grand Piano 684

Georges Brassens

Gastibelza (L'homme à la carabine)

Georges Brassens

BD Music 73062