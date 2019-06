Le programme musical de Denisa Kerschova : Donizetti, Debussy, Bernstein / Rediffusion : Michel Serres

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre national de France dirigé par Emmanuel Krivine le jeudi 6 juin à 20h à l'Auditorium de Radio France.

Au programme : Harold en Italie de Berlioz avec l'altiste Nicolas Bône et la 3e Symphonie de Brahms.

Les grands noms seront là, de Sigiswald Kuijken à Jordi Savall, ainsi que des artistes plus jeunes mais déjà reconnus dans des programmes riches et variés : de l’incontournable Jean-Sébastien Bach à Corelli, des polyphonies d’Espagne et d’Italie à Couperin, de Charpentier à Purcell et Haendel.

Nous disposons de quelques invitations pour assister au concert de Jordi Savall avec son fils Ferran Savall et le percussionniste David Mayoral le samedi 15 juin 2019 à 21h à Villeneuve-lès-Maguelone près de Montpellier.

Festival de Musique à Maguelone, du 4 au 15 juin 2019

Au programme de cette 39ème édition: Joyce DiDonato, Renaud Capuçon, Jakub Józef Orliński...

Festival d'Auvers-sur-Oise du 6 juin au 4 juillet 2019

Scarlatti