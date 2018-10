Le programme musical de Denisa Kerschova : Donizetti, Brahms, Britten

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la violoncelliste Camille Thomas avec l'Orchestre symphonique de Bretagne le dimanche 14 octobre à 17h au Théâtre de Lorient.

Au programme :

Darell Ang : Canticle to the evening sun

Fazil Say : Concerto pour violoncelle Never give up et Orchestre

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Suite pour orchestre no.4 « Mozartiana »

Camille Saint–Saëns : Concerto pour violoncelle no.1

La jeune violoncelliste franco-belge, qui vient de sortir son premier CD avec le prestigieux label Deutsche Grammophon, et le chef d’orchestre singapourien Darrell Ang, bien connu du public breton, nous proposent un concert de grands tubes de la musique romantique et des découvertes issues de la steppe Anatolienne et de l’ Asie.

Pour gagner des places, cliquez ici.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Douleur d'Aminte" de Bartolomeo Cavarozzi ?

, © Collection particulière, courtesy Marco Voena

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 octobre en vous inspirant du tableau "La Douleur d'Aminte" (vers 1605-1610) de Bartolomeo Cavarozzi.

Ce tableau est actuellement visible au Musée Jacquemart-André à Paris dans le cadre de l'exposition Caravage à Rome, amis & ennemis du 21 septembre au 28 janvier 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Gaetano Donizetti

La favorite : O mon Fernand (Acte III) Air de Léonore - Arrangement pour alto et piano

Antoine Tamestit : Alto

Cedric Tiberghien : Piano

HARMONIA MUNDI 2277DI

Gaetano Donizetti

La favorite : O mio Fernando (Acte III) Air de Léonore

Elena Obraztsova : Mezzo-soprano

Orchestre Du Theatre Bolchoi

Odysseus Dimitriadi, direction

MELODIYA RUSSIE MELCD1002299

Robert Schumann

Märchenbilder op 113 : 1. Nicht schnell; 2. Lebhaft; 3. Rasch; Langsam mit melancholischem Ausdruck - pour alto et piano

Tabea Zimmermann : Alto

Denes Varjon : Piano

MYRIOS CLASSICS MYR020

Jean Sébastien Bach

Suite n°2 en ré min BWV 1008 pour violoncelle : Gigue

Mstislav Rostropovitch : Violoncelle

EMI 2 27909

Jean Sébastien Bach

Suite pour alto n°2 en ré min BWV 1008 : Gigue

Tabea Zimmermann : Alto

MYRIOS MYR003

Jean Sébastien Bach

Suite n°2 pour violoncelle en ré min BWV 1008 : Gigue

Wieland Kuijken : Viola

ARCANA A 421

Jean Sébastien Bach

Suite n°2 en ré min BWV 1008 : Gigue

Francois Rabbath : Contrebasse

SOLSTICE SOCD 292/3

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie concertante n°2 en Mi bémol Maj K 364 : Allegro maestoso - pour violon alto et orchestre Itzhak Perlman : Violon

Pinchas Zukerman : Alto

Orchestre Philharmonique D’Israël

Zubin Mehta, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4794798

Johann Adolf Hasse

Artaserse : Per questo dolce amplesso

Vivica Genaux : Mezzo-soprano

Akademie Fur Alte Musik De Berlin

René Jacobs, direction

HARMONIA MUNDI HMC 901778

Benjamin Britten

Phantasy - quatuor pour hautbois violon alto et violoncelle

Heinz Holliger : Hautbois

Thomas Zehetmair : Violon

Tabea Zimmermann : Alto

Thomas Demenga : Violoncelle

PHILIPS PHPS 434076-2

Vincenzo Bellini

Norma : Casta Diva (Acte I) Air de Norma - arrangement pour alto et piano

Antoine Tamestit : Alto

Cedric Tiberghien : Piano

HARMONIA MUNDI 2277DI

Johannes Brahms

Sonate n°1 en mi min op 38 : Allegro - piu presto

Marc Coppey : Violoncelle

Peter Laul : Piano

AEON aecd 0867

Claude Debussy / André Caplet

Images pour orchestre L 118 (122) : 1. Gigues - arrangement pour 2 pianos

Jean-Francois Heisser : Piano

Georges Pludermacher : Piano

WARNER CLASSICS 0190295736750/10

Claude Debussy

Images L 122 : Ibéria : Par les rues et par les chemins - pour orchestre

Orchestre Symphonique De San Francisco

Michael Tilson-Thomas, direction

SAN FRANCISCO SYMPHONY SFS0069

Camille Saint Saëns

Concerto pour violoncelle n°1 en la min op 33 : 1. Allegro non troppo

Camille Thomas : Violoncelle

Orchestre National De Lille

Alexandre Bloch, direction

DGG 4797520

Jean Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois pour 2 altos 2 violes de gambe, violoncelle n°6 en Si bémol Maj BWV 1051 : 2. Adagio ma non tanto; 3. Allegro Teresa Ceccato : Alto

Stefano Marcocchi : Alto

Bruno Hurtdo Gosalvez : Basse de viole

Lorenz Duftschmid : Basse de viole

Gaetano Nasillo : Violoncelle

Paolo Zuccheri : Viole

Francesco Corti : Clavecin

Alfredo Bernardini, direction

ARCANA A452