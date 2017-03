Le programme musical de Denisa Kerschova: Dans mon jardin

On vous offre des places !

Orchestre National de France / Jeudi 16 mars 2017 20h00 Maison de la radio - Auditorium

Vous qui aimez Anne Gastinel, ne manquez pas de venir l’applaudir dans Schelomo, la rhapsodie hébraïque d’Ernest Bloch. Vous en profiterez pour partir sur le Bateau ivre en compagnie de la dernière partition de Karol Beffa et de vous enivrer dans la compagnie de Bacchus et d’Ariane tels que les a mariés le grand Albert Roussel.

Karol Beffa : Le Bateau ivre

Ernest Bloch: Schelomo

Henri Dutilleux: Symphonie n° 2 "Le double"

Albert Roussel: Bacchus et Ariane, suite n° 2

Anne Gastinel violoncelle

Orchestre National de France

Alain Altinoglu direction

*Lauréat du Grand Prix Lycéen des compositeurs 2016

Quelle musique voyez-vous sur le vieux jardinier de Emile Claus (1885)

, © Liège, Musée des Beaux-Arts / La Boverie

Exposition Jardins : 15 Mars 2017 - 24 Juillet 2017 / Grand Palais, Galeries nationales

, © DR

Fragonard, Monet, Cézanne, Klimt, Picasso ou encore Matisse. Les plus grands artistes ont célébré le jardin et transformé, grâce à leur talent, cet espace clos en un monde de liberté et d’imagination. Ils ont ainsi donné naissance à certains des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Le Grand Palais les réunit dans une exposition hors-norme, qui retrace, de la Renaissance à nos jours, six siècles de création autour du jardin. Peintures, sculptures, photographies, dessins, installations, environnements sonores et olfactifs nous entraînent dans un voyage immersif et poétique. Une promenade « jardiniste » unique qui fait résonner l’appel du printemps.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Olivier Messiaen

Catalogue d'oiseaux Livre V: L'alouette Calandrelle

Anatol Ugorski : piano

DGG 4392142

Wolfgang Amadeus Mozart

La finta giardiniera K196 : Geme la tortorella (Acte I) Air de Sandrina

Sandrine Piau

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Direction: Ivor Bolton

Naive records V 5366

Rubrique Kesako

Manuel De Falla

Nuits dans les jardins d'Espagne pour piano et orchestre: En los jardines de la Sierra de Córdoba

Alicia de Larrocha: piano

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction: Rafael Fruhbeck de Burgos

DECCA 4339082

Claude Debussy_

Estampes L100 : jardin sous la pluie L100n° 3 / Préludes: La fille aux cheveux de lin L 117 n°8 / La plus que lente L 121

Monique de la Bruchollerie : piano

Meloclassic MC 10349

Cesar Franck

Psyché : Les jardins d'Eros - poème symphonique pour choeur et orchestre

Orchestre Symphonique de la radio de Berlin

Direction: Vladimir Ashkenazy

Decca 4254322"

Arnold Schoenberg

Das Buch der hängenden Gärten op 15 (Le livre des jardins suspendus op 15) : Wir bevölkerten die abend-düstern Lauben - cycle de 15 lieder pour baryton et piano

Konrad Jarnot : baryton

Urs Lika: piano

Capriccio 7120

Rubrique j'aurais voulu être là

Philippe Gérard / Michel Vaucaire

Les jardins de paris

Cora Vaucaire

Canetti 101602

Modeste Moussourgski

Tableaux d'une exposition: Le jardin des tuileries / Bydlo / Promenade / Ballet des poussins dans leur coque

Sviatoslav Richter: piano

Praga 254034

Anton Dvorak

Dans la nature"" pour chœur mixte a cappella: Napadly pisne v dusi mou op 63 B 126 n°1 / Vecerni les rozvazal zvonky op 63 B 126 n°2

Prague Singers

Briliant Classics 92883

The vegetable orchestra

Greenhouse original mix

The vegetable orchestra

Karmar 34

Maurice Ravel

Ma mère l'Oye pour orchestre : Pavane de la belle au bois dormant / Les entretiens de la Belle et la Bête / Petit Poucet / Laideronnette, impératrice des pagodes / Apothéose Le jardin féérique

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Direction: Yannick Nézet-Seguin

EMI 9663422

Traditionnel Grande Bretagne

Pot pourri : All in a garden green / Greensleeves / William Byrd / The woods so wild / John Eccles / A division on a ground 3'07''

Nina Akerblom Nielsen

Ensemble Le Tendre Amour

Brilliant classics 94313

Edouard Lalo

Concerto en ré mineur : prélude

Anne Gastinel: violoncelle

Orchestre National de Lyon

direction Emmanuel Krivine

Valois 4754