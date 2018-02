Le programme musical de Denisa Kerschova : Couperin, Donizetti, Piazzolla

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert "Happy Hour" de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse dirigé par Andris Poga à La Halle aux Grains à Toulouse le samedi 24 février à 18h.

Au programme :

Antonin Dvorak :

Danses slaves, op. 72 n°2 et op. 46 n°8

Symphonie n°8

La Symphonie n°8 de Dvořák, même si elle reste aujourd'hui moins connue que sa petite sœur « du Nouveau Monde » promet de puissantes émotions musicales ! Dvořák se plaît à puiser dans son propre pays, la Bohême, les mélodies et les rythmes qui structureront ses œuvres, tournant ainsi le dos à la tradition germanisante qui étouffait toute création locale personnelle. C'est d'ailleurs cette fraîcheur d'inspiration, ces mélodies libres, pleines de vie, qui font tout le charme de cette symphonie lumineuse et enthousiasmante. Créée en 1890 à Prague, elle a aussitôt conquis le public par son énergie et son optimisme communicatifs.

Rubrique éphéméride

La Légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia de Nikolaï Rimski-Korsakov créée le 20 février 1907 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Domenico Scarlatti : Sonate en sol min K 12 L 489 par Alain Planès

Programmation musicale

, © Orange Mountain Music

Philip Glass

Les sorcières de Venise

The witches rush in

Philip Glass: Synthétiseur / Programmeur /

Alexandra Montano, Brian Moore, Cassandra Hoffman Elizabeth (voix)

Orange Mountain Music 0031

Pour visualiser les illustrations de The Witches of Venice de Beni Montresor, cliquez ici.

Astor Piazzola

Tangos, réduction pour 2 pianos : 3 minutos con la realidad

Eduardo Hubert / Martha Argerich : pianos

Emi 2670512

Englebert Humperdinck

Pot pourri sur Hansel et Gretel

Nils Monkemeyer, alto

Maximilian Hornung, violoncelle

Nicholas Rimmer, piano

Sony Classical 88765465792

Englebert Humperdinck

Hansel et Gretel EHWV 93.3

1. Halt Hokus pokus Hexenschuss

2. Nun Gretel sei vernünftig und nett

3. Hurr hopp hopp hopp

4. Auf wach auf mein Jüngelchen

Anne Sofie Von Otter: Hansel

Barbara Bonney : Gretel

Marjana Lipovsek : La sorcière

Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise

Jeffrey Tate, direction

Emi 7540222

François Couperin

Les barricades mystérieuses - arrangement pour guitare

Arkaitz Chambonnet: guitare

Ad Vitam Records 111961

Nicolas Rimski-Korsakov

La légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia : Péan à la naturalité

Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg

Yuri Temirkanov, direction

Signum 320

Gaetano Donizetti

L'élixir d'amour : Una furtiva lagrima (Acte II) Air de Nemorino

Rolando Villazon: ténor

Orchestre de la radio de Munich

Marcello Viotti, direction

Virgin 094639524525

Piotr Illich Tchaikovsky

Album pour enfants opus 39

1. La sorcière (BabaYaga)

2. Chanson italienne

3. Vieille chanson

Ania Dorfmann: piano

RCA 8898539010206

Modest Moussorgsky / Maurice Ravel

Tableaux d'une exposition, arrangement pour orchestre

1. La cabane sur des pattes de poule (Baba Yaga)

2. La grande porte de Kiev

Orchestre Symphonique Académique de l'URSS

Evgueni Svetlanov, direction

Melodiya 1002480/11

John Williams

BOF du film "les sorcières d'Eastwick" de George Miller

The dance of witches

Orchestre dirigé par John Williams

Warner Bros 925607-1

Henry Purcell

Didon et Enée (Acte II scènes 1 et 2)

1. Prélude des sorcières / Wayward sisters

2. But ere we this perform

3. In our deep vaulted cell

4. Thanks to these lonesome vales

5. Oft she visits this lov'd mountain

6. Behold upon my bended spear

Salome Haller, Marie-Louise Duthoit (les 2 sorcières), Laura Pudwell (la magicienne)

Le concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Glossa 921601

François Dufaut

Suite en la mineur pour luth

1. Prélude Amila

2. Allemande

3. Courante

4. Sarabande

5. Courante

Lutz Kirchhof : luth

Sony 60767

Jacques Fromental Halevy

La magicienne : Je vais au cloître solitaire (Acte V Sc 1) Romance de Blanche

Veronique Gens, soprano

Orchestre de la Radio de Munich

Hervé Niquet, direction

Alpha 153765

Anton Dvorak

Symphonie n°8 en Sol Maj op 88 : 3.Allegretto grazioso

Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam

Colin Davis, direction

Philips 4208902

Anton Dvorak

13 esquisses poétiques op 85 B 161 : Bacchanale

Radoslav Kvapil : piano

Supraphon 40182114

Camille Saint Saens

Samson et Dalila : Bacchanale (Acte III Sc 2)

Orchestre de Paris

Direction Daniel Barenboim

DGG 2531331