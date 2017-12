Le programme musical de Denisa Kerschova : Couperin, Debussy, Takemitsu

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de "Noël" avec Les Talens Lyriques de Christophe Rousset au Festival de Toulon le jeudi 14 décembre à 20h30 à l'Eglise Saint-Paul.

Au programme :

Marc-Antoine Charpentier :

Litanies de la Vierge (H84) / Motet pour la Vierge « Felix namque es » (H360) / Salut pour la veille des O «O salutaris Hostia» (H36) / O de l’Avent (H 37-43) (Premier O « O Sapientia », Second O « O Adonai », Troisième O « O radix Jesses » / Sixième O « O Rex gentium », Septième O « O Emmanuel Rex ») / Noëls pour les instruments (H534) (Joseph est bien marié, Or nous dites Marie, Où s’en vont ces gais bergers) / Antienne à la Vierge « Beata es Maria » (H25) / In circumcisione Domini / Dialogus inter angelum et pastores (H406) / Noëls pour les instruments (H531) (Ô Créateur, Laissez paître vos bêtes, Vous qui désirez sans fin) / Magnificat (H73)

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Impression III (Concert)", de Vassily Kandinsky, 1911 ?

, © Photo Fine Art Images/Heritage Images/Scala, Florence

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 décembre en vous inspirant du tableau : "Impression III (Concert)", 1911 de Vassily Kandinsky.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

