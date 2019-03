Le programme musical de Denisa Kerschova : Chopin, Zelenka, Fauré

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation du Retour d’Ulysse dans sa Patrie de Claudio Monteverdi le samedi 23 mars à 20h à l’Opéra de Vichy avec le Ricercar Consort dirigé par Philippe Pierlot dans une mise en scène de William Kentridge, avec la compagnie de marionnettes Handspring Puppet Company.

Maestro : Le dimanche 17 mars à 18h30 sur Arte

Rolando Villazón présente les stars de demain.

Le ténor mexicain Rolando Villazón convie à Berlin de jeunes artistes promis à une brillante carrière internationale : les sopranos Katharina Konradi et Elsa Dreisig, le violoniste Tobias Feldmann, ainsi que les inséparables frères pianistes néerlandais Lucas et Arthur Jussen.

Scarlatti

La Sonate K73 en do mineur (Allegro) de Domenico Scarlatti par François Guerrier enregistrée au Château d’Assas.

La Sonate K74 en la Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Olga Pashchenko enregistrée au Château de Flamarens.

La Sonate K75 en sol Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Enrico Baiano enregistrée à Peprignan

Programmation musicale

Franz Schubert

Symphonie n°8 en si min D 759 (inachevée symphonie n°7) : 2. Andante con moto

Concentus Musicus De Vienne

Stefan Gottfried, direction

APARTE AP189D

Gioacchino Rossini

Tancredi : Ouverture

Orchestre Du Théâtre Communal De Bologne

Michele Mariotti, direction

Frédéric Chopin

Valse pour piano n°1 en Mi bémol Maj op 18

Dinu Lipatti : Piano

WARNER CLASSICS 0190295867898

Jan Dismas Zelenka

Missa Sancti Josephi ZWV 14 : Et in terra pax; Laudamus te; Qui tollis peccata mundi - pour solistes choeur mixte et orchestre

Julia Lezhneva : Soprano

Daniel Taylor : Contralto

Jonathan Sells : Basse

Choeur De Chambre De Stuttgart

Orchestre Baroque De Stuttgart

Frieder Bernius, direction

CARUS CARUS83279

Wilhelm Stenhammar

Sérénade en Fa Maj op 31 : 2. Canzonetta - pour orchestre

Orchestre Symphonique De Goteborg

Herbert Blomstedt, direction

BIS BIS2424

Jules Massenet

Hérodiade : Il est doux il est bon (Acte I) Salomé

Elsa Dreisig : Soprano, Salomé

Orchestre National De Montpellier

Michael Schonwandt, direction

ERATO 0190295634131

Gabriel Fauré

Requiem en ré min op 48 : 5. Agnus Dei (choeur); 6. Libera me (baryton); 7. In paradisum (choeur)

Ensemble Aedes

Les Siècles

Mathieu Romano, direction

APARTE AP201D

Franz Liszt

Les préludes S 97 - poème symphonique

Orchestre Philharmonique De Berlin

Herbert Von Karajan, direction

DEUTSCHE GRAMOPHON 413 587-2

John Alden Carpenter

4 Negro songs : 1. Shake your brown feet, honey; 2. The cryin' blues; 3. Jazz-boys - pour baryton et piano

Thomas Hampson : Baryton

Kuang-Hao Huang : Piano

CEDILLE RECORDS CDR90000180

Franz Schubert

Quintette avec piano en La Maj D 667 (La Truite) : 1. Allegro vivace

Clifford Curzon : Piano

Willi Boskovsky : Violon

Gunther Breitenbach : Alto

Nikolaus Hubner : Violoncelle

Johann Krump : Contrebasse

INTENSE MEDIA 600421I

Claudio Monteverdi

Il ritorno d'Ulisse in patria : Il ritorno d'Ulisse in patria : All' allegrezze dunque (Acte II Sc 6) Antinoüs Amphinomos Pisandro et Choeur Gianluca Buratto : Basse

Michal Czerniawski : Contre-ténor

Gareth Treseder : Ténor

Choeur Monteverdi

John Eliot Gardiner, direction

Solistes Baroques Anglais

SDG SDG730

Domenico Scarlatti

Sonate K73 en do mineur (Allegro)

François Guerrier

Domenico Scarlatti

Sonate K74 en la Majeur (Allegro)

Olga Pashchenko

Domenico Scarlatti

Sonate K75 en sol Majeur (Allegro)

Enrico Baiano