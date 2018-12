Le programme musical de Denisa Kerschova : Chopin, Sibelius, Kodály

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre de chambre de Paris dirigé de son piano par Lars Vogt le jeudi 20 décembre à 20h au Théâtre des Champs Elysées à Paris.

Au programme :

Widmann : Con brio

: Con brio Schumann : Concerto pour piano op. 54

Concerto pour piano op. 54 Beethoven : Symphonie n° 4 op. 60

« Con brio », l’une des nuances les plus employées par Beethoven, a été reprise par Jörg Widmann, qui n’a pas résisté au plaisir de citer quelques bribes de Symphonies de son illustre aîné pour son ouverture, réjouissante de vie. Les contrastes les plus saisissants, la virtuosité la plus débridée irriguent la Quatrième Symphonie de Beethoven. Une telle écriture s’affranchit des règles du passé tout comme le Concerto pour piano de Schumann que Lars Vogt dirige du clavier.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau Chant de l'aube II, de Bazaine ?

L 'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 21 décembre en vous inspirant du tableau de Bazaine : "Chant de l'Aube II"

, © Jean Bazaine (1904-2001) / ADAGP, Paris 2018

Ce tableau est actuellement visible musée GRANET à Aix-en-Provence dans le cadre de l'exposition "Traverser la lumière" du 10 novembre 2018 au 31 mars 2019.

L'Agenda des Régions

La Traviata de Verdi à l'Opéra de Marseille du 23 décembre au 02 janvier prochain.

La Traviata est une parenthèse aussi douloureuse qu'attachante où le bonheur de Violetta ne durera qu'un temps mais sera vécu avec une force et un abandon sans réserve. Pour faire vivre cette partition particulièrement célèbre, l'Opéra de Marseille met en avant trois jeunes chanteurs confirmés et au talent déjà reconnu : Nicole Car dans le rôle de Violetta, Enea Scala en Alfredo et Étienne Dupuis en Germont.

La clôture du Festival en Voix au Théâtre Impérial de Compiègne le mardi 18 décembre à 20h30 avec l'Ensemble Pygmalion dirigé par Raphael Pichon.

Ils ont pour vocation d’explorer les filiations qui relient Bach à Mendelssohn ou encore Rameau à Gluck et Berlioz. Et c’est précisément à Bach que le chef d'orchestre revient cette fois, comme on revient à l’origine ou à la source. Écrits à Leipzig, les motets de Bach que Mozart étudiera plus tard avec admiration, comptent parmi les pages vocales les plus brillantes de Bach.

