Le programme musical de Denisa Kerschova : Chopin, Franck, Suk

Gagnez des places pour le concert du Duo Repicco à l'Auditorium du Louvre le jeudi 21 septembre à 12h30.

Quand Lully monopolise l’opéra pour chanter la gloire de Louis XIV, d’autres musiciens trouvent dans la musique de chambre un cadre plus intime pour satisfaire les menus-plaisirs du roi, tel Robert de Visée, le plus grand luthiste de son temps, ou plus tard François Couperin, maître du clavecin et de l’orgue et auteur de Concerts Royaux qui ont adouci les derniers jours du grand monarque. Ce programme original est l’occasion de découvrir à Paris les musiciens du duo Repicco, régulièrement sollicités par les meilleurs ensembles baroques actuels.

Distribution :

Duo Repicco :

Kinga Ujsaszi, violon

Jadran Duncumb, luth

Au programme :

François Couperin : Deuxième Concert royal

Robert de Visée : Extraits des Pièces de théorbe et de luth

Louis-Gabriel Guillemain : La Furstemberg extrait d’Amusement pour le violon seul opus 18

Francois Couperin / Robert de Visée : Les Sylvains extrait du Premier Livre de pièces pour clavecin

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

Maestro le dimanche 17 septembre à 18h30 sur Arte : Angela Gheorghiu au Palais des festivals de Baden-Baden

Le 31 décembre 2014, le Palais des festivals de Baden-Baden accueillait la soprano roumaine Angela Gheorghiu pour un concert de gala exceptionnel. Sous la baguette de son compatriote Tiberiu Soare, elle interprète de sa voix veloutée les plus beaux arias de Verdi ou Puccini, accompagnée par l’orchestre de la Deutsche Radio Philharmonie de Sarrebruck.