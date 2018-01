Le programme musical de Denisa Kerschova : Cabezón, Couperin, Tchaïkovski

Mettez Nantes en Musique !

Envoyez-nous une photo de votre lieu préféré à Nantes !

Que ce soit un passage, une rue, un banc dans un parc, les quais, un lieu qui vous est cher et que vous associez à une musique. Alors munissez-vous de votre appareil photo ou bien de votre téléphone portable et envoyez la photo avec votre choix musical à l'adresse allegretto@radiofrance.com (n'oubliez pas d'indiquer votre nom et l'adresse du lieu).

Vous allez ainsi élaborer la programmation musicale du jour à partir de votre photo. Les choix musicaux seront diffusés à l'antenne dans Allegretto le vendredi 2 février et les plus belles photos seront projetées durant l'émission en direct et en public du Kiosque de La Folle Journée de Nantes.

Mettez Nantes en musique et venez-nous rejoindre à partir de 11h !

à lire aussi article Mettez Nantes en Musique !

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation de la comédie musicale Wonderful Town le mardi 30 janvier à 20h à l'Opéra de Toulon.

Avec la création française de Wonderful Town, l’Opéra de Toulon célèbre brillamment le centenaire de la naissance de Leonard Bernstein et continue ainsi sa politique de découverte de pépites de Broadway, comme Street Scene de Kurt Weill et le mythique Follies de Stephen Sondheim. À travers les improbables pérégrinations de deux soeurs qui débarquent du fin fond de l’Ohio pour tenter leur chance à New York, Bernstein affirme son amour pour cette ville. Wonderful Town, avec ses épisodes chorégraphiques survoltés et sa somptueuse orchestration, est un prélude à West Side Story.

L’atmosphère électrique des quartiers branchés de Greenwich Village et de Chelsea, est incroyablement décrite par des rythmes jazzy et latinos.

Distribution :

Direction musicale Larry Blank

Mise en scène Olivier Bénézech

Ruth Sherwood : Jasmine Roy

Eileen Sherwood : Rafaëlle Cohen

Helen : Dalia Constantin

Violet : Lauren Van Kempen

Mrs Wade : Alyssa Landry

Robert Baker : Maxime de Toledo

Wreck : Thomas Boutilier

Lonigan : Franck Lopez

Appopolous : Jacques Verzier

Speedy Valenti : Scott Emerson

Frank Lippencott : Sinan Bertrand

Chick Clark : Julien Salvia

Orchestre et Choeur de l’Opéra de Toulon

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en fa dièse mineur K 25 - version pour harpe avec Adeline de Preissac

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Nu couché" de Pablo Picasso (1932) ?

, © Succession Picasso -Gestion droits d'auteur

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 26 janvier en vous inspirant du tableau "Nu couché" de Pablo Picasso (1932).

Ce tableau est actuellement visible Musée Picasso à Paris dans le cadre de l'exposition "Picasso 1932. Année érotique" jusqu'au 11 février 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Pablo de Sarasate

Caprice basque op24 - Pour violon et piano

Tedi Papavrami : violon

Christophe Larrieu: piano

Harmonia Mundi 905207

Pablo de Sarasate

Fantaisie de concert sur Carmen op 25 - Pour violon et piano

Tedi Papavrami : violon

Christophe Larrieu: piano

Harmonia Mundi 905207

Félix Mendelssohn

Symphonie n°4 en La Maj op 90 (Italienne) :

1. Con moto moderato

2. Saltarello

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction Kurt Masur

Warner Classics 0190295974909

Serge Rachmaninov

1. Partita n° 3 en Mi majeur BWV 1066 transcription pour piano : gigue

2. Moment musical en si bémol min op 16 n°1 pour piano : Allegretto

3. Moment musical en si bémol min op 16 n°1 pour piano : Presto

Elena Rozanova: piano

Satirino Records 062

François Couperin

Prologue : l'embarquement pour Cythère : 1. Air; 2. Grande Ritournelle; 3. Dans l'île de Cythère; 4. Air tendre

Karina Gauvin, Sandrine Rondot, Isabelle Desrochers: sopranos

Vincent Lecornier : basse

Capriccio Stravagante

Direction Skip Sempé

Astrée E 8820

Johannes Brahms

_1. Danses hongroises WoO 1 : Danse hongroise en mi min WoO 1 n°20 - pour piano à 4 mains

_Katia Labèque / Marielle Labèque, piano

KML Recordings 2124

Brogan Bregovic

BOF du film "Le temps des gitans" de Emir Kusturica

Ederlezi "fête de la Saint Georges"

Vaska Jankovska

Orchestre Jasarev Kurtis

Philips 8427612

Antonio De Cabezon

1. Un gai bergier - pour clavecin et flute à bec

Trio Unda Maris: Eduard Martinez: Clavecin / Joan Vives: Flûte à bec

La Ma de Guido 2017

2. Un gay bergier - version pour ensemble de flûtes à bec

Doulce Mémoire

Direction Denis Raisin-Dadre

Ricercar 335

3. Un gay Bergier

Hesperion XX

Direction Jordi Savall

Virgin 5618752

Jacques Fromental Halevy

La Cypriote air de ballet

Cyprien Katsaris: piano

Piano 21 015

Michel Hostettler

Le rêve D'Arlevin

1. Réveille-toi Arlevin

2. Deuxième invention d'Orphée

3. Travail de la Terre

Brigitte Balleys / Michael Roider, Michel Brodard, Philippe Huttenlocher

Orchestre de la Suisse Romande

Orchestre de chambre de Lausanne

Fanfare Bovard Orchestra

Direction Fabio Luisi

RSR 61201

Piotr Illich Tchaikovsky

Les saisons op 37b : Janvier au coin du feu

Deutsche Streicherphilharmonie

Direction Michael Sanderling

Genuin 10169

Leonard Bernstein

A Quiet Girl

Thomas Hampson, baryton

Groupe de musique contemporaine de Birmingham

Direction Simon Rattle

EMI 5567532

Jospeh Haydn

Juhe juhe der wein ist da (l'automne) choeur des vignerons

Chœur de la radio Suisse Romande

Pro Arte de Lausanne

Orchestre de Chambre de Lausanne

Direction Armin Jordan

Erato 0630153442

Wilhelm Friedemann Bach

Sinfonia en Fa Majeur Fk67

1. Vivace

2. Andante

3. Allegro

Il convito

Direction Maude Gratton

Mirare 162