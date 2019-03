Le programme musical de Denisa Kerschova : Bruckner, Bizet, Tansman

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert des artistes associés de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth le vendredi 15 mars à 20h à l'Auditorium du Louvre à Paris, avec le Quatuor Hermès, Pavel Kolesnikov et Elina Buksha.

Au programme : Ernest Chausson et Maurice Ravel.

Agenda des Régions

Scarlatti

La Sonate K61 en la mineur (Allegro) de Domenico Scarlatti par François Guerrier enregistrée au Château d’Assas.

La Sonate K62 en la Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Luca Guglielmi enregistrée à l'Eglise St-Michel à Cordes-sur-Ciel.

La Sonate K63 Capriccio en sol Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Luca Guglielmi enregistrée à l'Eglise St-Michel à Cordes-sur-Ciel.

Programmation musicale

Ottorino Respighi

La boutique fantasque - mazurka; danse cosaque; cancan

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fields Neville Marriner, direction

PHILIPS 420485 -2

Charles Valentin Alkan

Sonate de concert en Mi Maj op 47 : Adagio

Tatiana Vassilieva : Violoncelle

Jean Frederic Neuburger : Piano

MIRARE MIR 107

Georges Bizet

Carmen : Les voici voici la quadrille (Acte IV) Choeur

Choeur De Radio France / Maîtrise De Radio France

Orchestre National de France

Lorin Maazel, direction

ERATO ECD 880 373

Danielle Darrieux

J'aime tout ce qu'il aime (du film "Quadrille d'amour")

Danielle Darrieux, voix

ORPHEE 3007502

Anton Bruckner

4 Lancier-Quadrille en Ut Maj WAB 120 : 4. Allegro - pour piano Rondo en Sol Maj - pour piano

Ana Marija Markovina : Piano

HANSSLER CLASSIC HC17054

Maurice Ravel

L'heure espagnole : Monsieur ah Monsieur (Scène 11) Concepcion et Ramiro; Enfin il part (Scène 12) Iñigo et Concepcion; Voilà l'objet que faut-il que j'en fasse (Scène 13) Ramiro Concepcion et Iñigo; L'heure espagnole : Ah vous n'est-ce pas preste (Scène 14) Concepcion et Gonzalve

Isabelle Druet : Mezzo-soprano

Nicolas Courjal : Basse

Marc Barrard : Baryton

Frédéric Antoun : Ténor

Orchestre National De Lyon

Leonard Slatkin, direction

NAXOS 8660337

Alexandre Tansman

Fantaisie sur les valses de Johann Strauss

Genevieve Joy : Piano

Jacqueline Bonneau : Piano

ERATO EFM 42 109

Manuel Magras

Quadrille

Manuel Magras : Accordéon

Constan Magras : Tambourin

Louis Greaux : Percussions

George Blanchard : Percussions

ROUNDER RECORDS 82161-1733-2

Jacques Offenbach

Gaîté parisienne : 17. Quadrille; 18. Allegro; 19. Allegro Moderato; 20. Allegro; 21. Allegro, 22. Vivo - pour orchestre

Orchestre Symphonique De Quebec

Fabien Gabel, direction

ATMA CLASSIQUE ACD22757

Frédéric Chopin

Mazurka n°13 en la min op.17 n°4

Orchestre De Philadelphie

Leopold Stokowski, direction

BIDDULPH RECORDINGS WHL 027

Frédéric Chopin

Mazurka en mi min op 41 nº2; Mazurka en La Bemol Maj op 41 nº4; Mazurka en fa min op 68 nº4

Arthur Rubinstein : Piano

RCA RD 85171

Francis Poulenc

Les biches FP 36 : Rag-mazurka

Orchestre de la Suisse Romande

Kazuki Yamada, direction

PENTATONE PTC 5186 558

Claude Debussy

Mazurka L 67

Jean Yves Thibaudet : Piano

DECCA 4783815

Leo Delibes

Coppélia (La fille aux yeux d'émail) : Mazurka (Acte I)

Vasko Vassiliev : Violon

Anton Kholodenko : Alto

Orchestre de l'Opéra de Lyon

Kent Nagano, direction

ERATO 4509-91730-2

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en Fa Maj : 1. Allegro moderato; 2. Assez vif : Très rythmé

Quatuor Hermes

LA DOLCE VOLTA LDV33D

