Le programme musical de Denisa Kerschova : Berlin, Britten, Garland, Haendel,...

L'Agenda des régions

Le 31 décembre à 20h, au Palais de la musique et des congrès, Salle Erasme à Strasbourg, venez fêtez la Saint-Sylvestre en musique !

Pour célébrer l’année nouvelle, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg vous entraîne sur l’une des plus célèbres avenues du monde : entre love stories et rythmes effrénés, les musicals de Broadway explosent dans toute leur diversité colorée. Des sonorités célébrissimes de Bernstein (qui aurait eu cent ans en 2018) dans West Side Story à l’une de ses œuvres moins connues, On the Town, de la chantante Mélodie du bonheur au grinçant Cabaret : une envie de danser et de chanter (sous la pluie), un désir irrésistible de faire la fête et de s’envoler, le temps de quelques extraits flamboyants, vers les lumières aveuglantes de New York, New York.

Infos et réservations sur le site de l'Orchestre.

Distribution

Nigel LILLEY direction

direction Alysha UMPHRESS, Zoë RAINEY, Damian HUMBLEY, Adrian der GREGORIAN chant

Quelle musique voyez-vous sur le tableau... ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 28 décembre en vous inspirant du tableau ...

Ce tableau est actuellement visible musée ...

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Traditionnel Irlande

On a cold winter's day

Quadriga Consort

Elisabeth Kaplan

Nikolaus Newerkla, direction

CARPE DIEM CD-16293

Traditionnel Pays de Galles / Angleterre

Gower wassail

Quadriga Consort

Elisabeth Kaplan

Nikolaus Newerkla, direction

CARPE DIEM CD-16293

Irving Berlin

White christmas - version pour violon et orchestre

Camarata & His Orchestra

Salvador Camarata, direction

Jascha Heifetz, violon

NAXOS 8.111379

Judy Garland

Peacetime Christmas (message from Judy Garland)

It came upon a midnight clear

Judy Garland

VINTAGE JAZZ CLASSICS VJC-1031-2

Benjamin Britten

A ceremony of carols op 28 :

- Procession : Hodie Christus natus est

- Wolcum yole

- There is no rose

- That yongë child

- Balulalow

- As dew in aprille

- This little babe

Marie-Claire Brookshaw, soprano

Clare Wilkinson, contralto

Frances Kelly, Harpe

Choeur du Trinity College de Cambridge

Richard Marlow, chef de choeur

CONIFER 75605 51287 2

Jingle Bells

Carla Bley, piano

Steve Swallow, contrebasse

Tobias Weiding Quintet

WATT WORKS WATT/35

Jingle Bells

Ella Fitzgerald

Devol Frank & His Orchestra

VERVE 065086-2

A festival of carols in brass (Arr. Andrew Kazdin)

We wish you a merry christmas

Philadelphia Brass Ensemble

CBS MK 7033

Paul Mealor (arr. Paul Campbell)

I pray - pour choeur d'enfants et orchestre

Orchestre et Choeur de jeunes de l'orchestre National Royal d'Ecosse

Christopher Bell, direction

LINN RECORDS CKD580

Traditionnel (arr. Stephen Doughty)

Jolly Old Saint Nicholas - pour choeur d'enfants et orchestre

Orchestre et Choeur de jeunes de l'orchestre National Royal d'Ecosse

Christopher Bell, direction

LINN RECORDS CKD580

Georg Friedrich Haendel

Le Messie HWV 56 :

- All we like sheep (2ème partie) Choeur

- Hallelujah (2ème partie) Choeur

- I know that my redeemer liveth (3ème partie) Air de soprano

- The trumpet shall sound (3ème partie) Air de basse

- Worthy is the lamb that was slain (3ème partie) Choeur

- Amen (3ème partie) Choeur

Elly Ameling, soprano

Anna Reynolds, contralto

Gwynne Howell, basse

Philip Langridge, ténor

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields et Choeur

Neville Marriner, direction

DECCA 417735-2

O little Bethlehem

Dinah Shore

VINTAGE JAZZ CLASSICS VJC-1031-2

The first nowell / Silent night / Wassail song

Deller Consort

Alfred Consort, direction

VANGUARD MC 192

Silent Night Bing Crosby

VINTAGE JAZZ CLASSICS VJC-1031-2

Jingle Bells Bing Crosby

The Andrews Sisters

NOCTURNE BDVO278

Gene Autry / Oakley Haldeman

Here Comes Santa Claus

Bing Crosby

The Andrews Sisters

BDMUSIC 78562

Henry Purcell

Suite n°7 en re min z 668 pour piano : Allemande / Courante / Hornpipe

Toros Can, piano

L'EMPREINTE DIGITALE ED13215

Thomas Tallis

Missa Puer natus est nobis : Gloria - pour choeur mixte a cappella

Choeur Stile Antico

HMU 807517

John Rutter

Carol y gannwyll

Bryn Terfel, baryton-basse

Sioned James

Orchestre de l'Opéra National du Pays de Galles

Choeur Cordydd

Tecwyn Evans, direction

DGG 477 8768

Daniel Read

Winter

Paul Hillier

Choeur de Chambre d'Irlande

HMU 807610

George Ratcliffe Woodward

Ding dong merrily on High

Paul Hillier

Choeur de Chambre d'Irlande

HMU 807610

Georg Friedrich Haendel

Le Messie HWV 56 (large extrait de la partie 1)

Elly Ameling, soprano

Anna Reynolds, contralto

Gwynne Howell, basse

Philip Langridge, ténor

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields et Choeur

Neville Marriner, direction

DECCA 417735-2