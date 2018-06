Le programme musical de Denisa Kerschova : Benda, Saint-Saëns, Loewe

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la violoncelliste Anastasia Kobekina le vendredi 22 juin à 21h en l'Eglise Notre Dame d'Auvers-sur-Oise dans le cadre du Festival d'Auvers-sur-Oise.

Au programme : Haydn, Rachmaninov, Tchaïkovsky, Sibelius et Waksman.

Avec l'Orchestre de la Nouvelle Europe dirigé par Nicolas Krauze.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "L'Amour au Théâtre français" de Jean-Antoine Watteau ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 juin en vous inspirant du tableau "L'Amour au Théâtre français" de Jean-Antoine Watteau.

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'arts de Nantes.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Franz Von Suppé

Ouverture :Die schöne galathée Orchestre philharmonique de Berlin

Direction Herbert von Karajan

DGG 4357142

Traditionnel Chypre

To yasemi

Placido Domingo, baryton

Vincent Ségal: violoncelle

Ira Coleman: contrebasse

Patrick Messina: clarinette

Rhani Krija: percussions

Sony Classical 88875006852

Marcel Poot

Pygmalion, suite : sarabande - suite de ballet

Orchestre Symphonique de Moscou

Direction Frédéric Devreese

Marco Polo 8223775

Frederick Loewe / Alan Jay Lerner

BOF My Fair Lady de George Cukor Get me to the church on time

Shelly Manne : batterie

André Prévin: piano

Leroy Vinnegar: contrebasse

MFCD 809

Frederick Loewe

BOF My Fair Lady de George Cukor / Get me to the church on time

Stanley Holloway: Alfred P Doolittle

Orchestre dirigé par André Prévin

Sony SK 66711

Frederick Loewe

BOF My Fair Lady de George Cukor / Acte I : ouverture

Orchestre dirigé par André Prévin

Sony SK 66711

Aram Katchaturian

Spartacus : Adagio de Spartacus et Phrygie - réduction pour piano

Cyprien Katsaris: piano

Piano 21 045N

Jean Philippe Rameau

Pygmalion : Fatal amour (Sc 1) Air de Pigmalion / Pigmalion est il possible (Sc 2)

Howard Crook

Agnes Mellon

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi 901361

Camille Saint-Saëns

La princesse jaune op 30 : Ce doux mot qu'ignorant de moi-même (Duo Léna Kornélis)

Carlo Allemano

Maria Constanza Nocentini

Orchestre de la Suisse Italienne

Direction Francis Travis

Chandos 9837

Serge Prokofiev

Cendrillon op 87 : Valse lente

Orchestre symphonique de Moscou

Direction Guennadi Rojdestvenski

AUDIOPHILE

Traditionnel

Chypre Sousta - danse de Chypre pour ensemble instrumental et instruments orientaux

Hespeion XXI

Direction Jordi Savall

Alia Vox 9925

Franz Schubert

Rosemonde de chypre op 26 D 797 : Ouverture

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Colin Davis

Philips 4103932

Georg Benda sur un texte de Jean Jacques Rousseau

Pygmalion

Eric Génovèse: récitant

Paris Mozart Orchestra

Direction Claire Gibault

Mikis Theodorakis

Suite n°1 pour piano et orchestre AST 61 : 4.Allegro

Cyprien Katsaris: piano

Orchestre Symphonique de Radio-Télé-Luxembourg

Direction Mikis Theodorakis

Piano 21 027A

Jean Philippe Rameau

Pygmalion 1. Giga; 2. Pantomime

Kenneth Weiss : clavecin

Satirino Records 031

Igor Stravinsky

Le chant du rossignol : Marche chinoise

Orchestre National de France

Direction Pierre Boulez

Erato 88107

Sergei Rachmaninov

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 19 1. Largo - Allegro moderato; 2.Allegro Scherzando; 3. Andante

Anastasia Kobekina : violoncelle

Anna Fedorova : piano

DAS 015

Nicola Piovani

BOF Pinocchio de Roberto Begnini Promenade di Pinocchio

Nicoal Piovani: piano

Orchestre de Rome

Virgin 5431822