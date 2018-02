Le programme musical de Denisa Kerschova : Beethoven, Schubert, Ginastera

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la chanteuse Annick Cisaruk et de l'accordéoniste David Venitucci au Connetable (55 rue des Archives à Paris) le 12 février à 20h30.

La qualité émotionnelle de la chanteuse place Annick Cisaruk au rang de tragédienne de la chanson. Son art épuré et sa palette vocale de colorature au service d’une incroyable intelligence du texte allie la profondeur à l’humour. Sa musique est une conscience déchirée redoublée par l’écho de l’accordéoniste qui l’accompagne.

Après plusieurs spectacles sur Barbara et Léo Ferré, une envie de création leur est apparue comme une évidence. L’auteur des textes est Yanowski.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

"La Belle Endormie" Fred; "Matin calme" Jean-Pierre; "Pastorale" Yumiko; "Pour un Monde de Paix" Rose-Marie

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek" de Jacob Maris ?

, © Dordrecht, Dordrechts Museum

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 9 février en vous inspirant du tableau "Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek" de Jacob Maris.

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition Les Hollandais à Paris 1789-1914, du 6 février 2018 au 13 mai 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Joaquin Rodrigo

Concierto de Aranjuez pour guitare acoustique et orchestre : Adagio

Emmanuel Rossfelder: guitare

Orchestre d'Auvergne

Direction Arie Van Beek

Hamronia Mundi LY 050

Erich Wolfgang Korngold

La ville morte : Glück das mir verblieb (Acte I) Air de Marietta

Renée Fleming, soprano

Orchestre de chambre anglais

Direction Jeffrey Tate

Decca 4588582

Frédéric Chopin

Concerto pour piano et orchestre n°1 en mi min op 11 : 3.Rondeau

Boris Berezovsky : piano

Ensemble orchestral de Paris

Direction John Nelson

Mirare 330

Alberto Ginastera

Estancia opus 8 arrangement pour quatuor de guitares : 1. Los trabajadores agricolas

Qutauor Eclisses : Gabriel Blanco / Arkaitz Chambonnet / Pierre Lelievre / Benjamin Valette

AV170515

Alberto Ginastera

Estancia opus 8 arrangement pour quatuor de guitares

1. Danza del trigo

2. Los peones de hacienda

3. Danza final (malambo)

Quatuor Eclisses : Gabriel Blanco / Arkaitz Chambonnet / Pierre Lelievre / Benjamin Valette

AV170515

Ludwig Van Beethoven

Ouverture de Corolian en ut mineur opus 62

Orchestre Sinfonia Orchestra

Direction Michaël Schonwandt

Archive INA 1996

Piotr Illich Tchaikovsky

Liturgie de Saint Jean Chrysostome op 41 : 1. Credo

Serge Rachmaninov

Liturgie de Saint Jean Chrysostome op 31 : 3. Nous te louons

Chœur Philharmonique d'Ekaterinbourg

Direction Andrei Petrenko

Mirare 378

Charles Avison

Concerto n° 3 en ré mineur d'après Domenico Scarlatti

1. Largo Andante

2. Allegro Spirituoso

3. Vivace

4. Piu Allegro

Concerto Koln

Berlin Classics 0300702BC

Domenico Scarlatti

Sonate en La Maj K 208 L 238

Thibault Cauvin : guitare

Vogue 88883725222

Franz Schubert

Sonate pour violoncelle et piano en la min D 821(Arpeggione) : 1. Allegro moderato

Tanguy de Williencourt : piano

Bruno Philippe : violoncelle

Harmonia Mundi 916109 DI

1. Christopher Simpson

Division on John kiss me now - pour ensemble instrumental

2. Henry Lawes sr,

Wert thou yet fairer than thou art - pour ténor et basse continue

3. William Lawes

Why so pale and wan fond lover - pour ténor et basse continue

La rêveuse: Jeffrey Thompson: Ténor Florence Bolton: basse de viole / Bertrand Cuiller: Clavecin / Benjamin Perrot : luth; guitare baroque

Mirare 177

Renaud Garcia-Fons

Revoir Paris

Renaud Garcia-Fons : contrebasse

David Venitucci: accordéon

Stephan Caracci: percussions

E-Motive Records 0171

Bohuslav Martinu

Les rondes / Danses moraves H 200 pour hautbois, clarinette, Basson , trompette , 2 violons et piano

1. Tempo di valse

2. Andantino

3. Allegro vivo

Holst Sinfonietta

Direction Klaus Simon

Naxos 8572485

Frédéric Chopin

Nocturne n°20 en ut dièse min op posth KK IVa n°16

Nelson Goerner : piano

Alpha 172201