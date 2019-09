Le programme musical de Denisa Kerschova : Bartok, Graun, Janacek...

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du 6 septembre à 20h à la Cathédrale de Laon : Autour du concerto pour piano de Schumann dédié à Clara quelques grandes pages romantiques du répertoire, avec la pianiste Lise de la Salle et l’Orchestre Français des Jeunes sous la baguette de Fabien Gabel

Cette 31 édition du Festival de Laon propose une grande variétés de répertoires et d’artistes, parmi eux Tedi Papavrami et l’Orchestre National de Lille, Anne Queffelec, Edgar Moreau et l’Orchestre de Picardie, le Philhar de RF, Les Dissonnances, le Concert Spirituel…

Le Festival 'Le Temps d'Aimer la danse' se déroule du 6 au 15 septembre à Biarritz.

Entre les spectacles présentés en salle vous assisterez à des répétitions publiques, des performances de rue, des gigabarres sur la plage (prendre sa barre face à l’océan avec les Maîtres de Ballet de grandes compagnies), des conférences, des stages…

La nouvelle pièce d’Andrew Skeels,Finding Now a attiré notre attention : dans un clair-obscur caravagesque des danseurs vêtus de blanc, hip-hoppeurs passés par le classique, dansent sur quelques-unes des plus belles pages de Bach, Vivaldi ou Purcell…

Musique et gastronomie sont à l’honneur au Festival de Fénétrange jusqu'au 5 octobre

Le fil rouge « Vienne Budapest » permet de traverser les siècles et les répertoires, d’entendre des œuvres majeures de l’histoire de la musique mais également des découvertes…

Le prochain concert a lieu le 7 septembre à 18h à la Collégiale Saint-Rémi avec la soprano Julia Lezhneva et l’ensemble Concerto Köln dans un programme Porpora, Vivaldi et Graun…..

