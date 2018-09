Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Monti, Khatchatourian

On vous offre des places

Au programme :

Georg Philipp Telemann :

Concerto n°2 en ré majeur extrait des Six Quadri (Quatuors parisiens)

TWV 43 D1

Quatuor n°6 en mi mineur extrait des Nouveaux Quatuors parisiens

TWV 43 e4

Extraits des Vingt petites fugues TWV 30

Johann Sebastian Bach :

Sonate en trio en mi bémol majeur BWV 525

Sonate en trio en sol majeur BWV 1038

La Chapelle Harmonique :

Gabrielle Rubio, flûte

Evgeny Sviridov, violon

Jean-Christophe Dijoux, clavecin

Valentin Tournet, viole de gambe

Henry Purcell :

Remember not, Lord, our offences Let mine eyes run down with tears Funeral Sentences

Johann Ludwig Bach :

Unsere Trübsal Das ist meine Freude

Johann Sebastian Bach :

Ich lasse dich nicht Komm Jesu, komm

Johann Christoph Bach :Fürchte dich nicht

Mettez Strasbourg en Musique !

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de la ville de Strasbourg et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 21 septembre.

Quelle musique associez-vous à Strasbourg ? Qu'est-ce que vous aimez entendre en vous promenant dans ses rues ? Quels souvenirs musicaux gardez-vous de la capitale européenne ?

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation ou envoyez un mail à : allegretto@radiofrance.com

Programmation musicale

Vittorio Monti

Csardas - arrangement pour violon piano cimbalom percussions et ensemble instrumental

Nemanja Radulovic : Violon

Tijana Milosevic : Violon

Laure Favre-Kahn : Piano

Ludovit Kovac : Cymbalum

Nicolas Montazaud : Pakhavaj (tambour)

Double Sens

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 47941316

Leos Janacek

L'enfant du violoneux JW VI/14 - pour orchestre

Orchestre de La Philharmonie Tchèque de Prague

Direction, Jiri Belohlavek

DECCA 4834080

Aram Khatchaturian

Concerto en re min : III. allegro vivace / Pour violon et orchestre / Arrangement pour flûte traversière et orchestre

Emmanuel Pahud : Flûte traversière

Orchestre de La Tonhalle de Zurich

Direction, David Zinman

EMI 5574872

Aram Khatchaturian

Concerto en Ré bémol Maj : Allegro brillante - pour piano et orchestre

Alicia de Larrocha : Piano

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction, Rafael Fruhbeck de Burgos

DECCA 473820-2

Aram Khatchaturian

Concerto en Mi Maj : Allegro - pour violoncelle et orchestre

Andre Navarra : Violoncelle

Orchestre National De La RTF

Direction, Pierre Dervaux

VOGUE 672013

Aram Khatchaturian

Concerto pour violon en ré min : Allegro vivace

Itzhak Perlman : Violon

Orchestre Philharmonique d’Israël

Direction, Zubin Mehta

EMI CDC 7470872

Ludwig Van Beethoven

Sonate nº7 en ut min op 30 nº2 : Allegro con brio

Itzhak Perlman : Violon

Vladimir Ashkenazy : Piano

DECCA 411 948-2

Antonio Vivaldi

Concerto pour 4 violons en mi min op 3 n°4 RV 550 P 97

Fabio Biondi : Violon

Isabella Longo : Violon

Enrico Casazza : Violon

Raffaello Negri : Violon

Europa Galante

Direction, Fabio Biondi

WARNER CLASSICS 0190295869236

Jean Sebastien Bach

Komm susser Tod komm selge Ruh' BWV 478 - arrangement pour choeur a cappella

Accentus

NAIVE RECORDS V 4947

Franz Liszt

Mephisto waltz no. 1

Vladimir Horowitz : Piano

RCA RD 85935

Hector Berlioz

La damnation de Faust op 24 : D'amour l'ardente flamme (Acte IV) Air de Marguerite

Gaelle Arquez : Mezzo-soprano

Orchestre National Bordeaux-Aquitaine

Direction, Paul Daniel

DGG 4816425

Niccolo Paganini

24 caprices op 1 : Caprice en Si bémol Maj op 1 n°13

Tedi Papavrami : Violon

ZIG ZAG TERRITOIRES ZZT320/4

Geirr Tveitt

100 mélodies folkloriques de Hardanger op 151 : Suite n°4 : Mélodie n°60 : La bière d'Hardanger - pour orchestre d'harmonie

Royal Norwegian Navy Band

Direction, Bjarte Engeset

NAXOS 8.572095

Ole Bull

I ensomme stunde - pour violon hardanger et piano

Nils Okland : Violon

Sigbjorn Apeland : Piano

ECM ECM 2179

Igor Stravinsky

L'histoire du soldat : La marche du soldat - Le violon du soldat - Petit concert

Ludmila Peterkova : Clarinette

Gabriela Demeterova : Violon

Marketa Cibulkova : Piano

SUPRAPHON OU SUPRAPHONET SU 3481-2 131

Georg Philipp Telemann

Quatuor n°1 en Ré Maj TWV 43:D3 prelude - vivement

Philippe Allain-Dupre : Flûte traversière

Enrico Gatti : Violon Baroque

Marianne Muller : Viole de gambe

Jan-Willem Jansen : Clavecin

RECIDIVE RECI RV 89006

Charles Gounod

Faust : Musique de ballet : Variations du miroir - Danse de Phryné

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction, Michel Plasson

EMI 5562242

Camille Saint Saens

Introduction et rondo capriccioso en la min op 28 - pour violon et orchestre

Isaac Stern : Violon

Orchestre de Philadelphie

Direction, Eugene Ormandy

CBC RECORDS M4K 42003