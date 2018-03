Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Mahler, Weill

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du pianiste Nicholas Angelich avec l'Orchestre des Pays de Savoie dirigé par Nicolas Chalvin le samedi 24 mars à 20h à La Grange au Lac à Evian.

Au programme :

Wolfgang Rihm : Ländler (1979)

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto no 27 en Si bémol majeur K595 (1791)

Dimitri Chostakovitch : Symphonie de chambre opus 73a, version de Rudolph Barshaï (1946)

L’Orchestre des Pays de Savoie poursuit son exploration du cycle des concertos pour piano de Mozart avec le 27e Concerto créé début 1791. Le soliste est Nicholas Angelich — révélé par ses admirables interprétations des grands concertos romantiques. Deux œuvres empreintes d’une subtile mélancolie encadrent ce Concerto n°27 prodigieux d’ambigüité entre larmes, rêves et sourires. En ouverture, le Ländler élégiaque de Wolfgang Rihm déploie somptueusement les sonorités des cordes, illustrant l’art de ce compositeur prolifique (400 œuvres !). L’altiste et quartettiste d’exception Rudolf Barshaï fonda le premier orchestre de chambre d’URSS qu’il dirigea brillamment jusqu’à son émigration. Il réalisa pour son ensemble de remarquables transcriptions — notamment des quatuors de son proche ami Chostakovitch, telle la Symphonie de chambre opus 73a qui conclut le programme, décuplant même les qualités du Troisième quatuor.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en ré min K 64 L 58 (Gavotte) de Scarlatti - arrangement pour trio de marimbas par le Trio SR9

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Les Chanteurs" de Gerrit van Honthorst ?

, © Photo Alain Basset – Lyon MBA

Ce tableau est actuellement visible dans le cadre de l'exposition Le Vin & la Musique, accords et désaccords à La Cité du Vin à Bordeaux du 23 mars au 24 juin 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Danny Elfman / Arrgt Vince Mendoza

Spider-man thème

Lang Lang: piano

Lindsey Stirling: violon

Thomas Dybdahl: clavier

Hungarian Studio Orchestra

Direction Peter Illenyi

Sony Classical 88985332922

Kurt Weill

One touch of venus (comédie musicale): Ersey plunk

Kurt weill: voix et piano

Pearl 830662

Kurt Weill

Concerto pour violon et orchestre de vents op 12 : 2.Notturno - cadenza - serenata

Nona Liddell: violon

Sinfonietta de Londres

Direction David Atherton

DGG 4232552

Kurt Weill / Bertolt Brecht / adaptateur Boris Vian Mahagony

Alabama Song

Catherine Sauvage: chant

Orchestre dirigé par Jean-Michel Defaye

Bdmusic 78483

Kurt Weill

Surabaya Johnny

Angélique Boudeville: chant

Alessandro Praticò: piano

Document de l'Opéra de Paris / Kurt Weill Story : Répétition Pré-Générale du Spectacle Kurt Weill Story

Georges Gershwin

Fantasy on Porgy and Bess : 1. Bess you is my woman 2. I loves you Porgy/Bess you is my woman 3. There's a boat dat's leavin' soon 4. Oh lawd I'm on my way

Earl Wild: piano

Chesky Records 32

Kurt Weill / Bertolt Bracht

Three penny opera: The ballad of Mack the knife (Le chanteur de rue)

George Mathews

Orchestre non identifié

Direction Leonard Bernstein

WHRA-6048

Robert Schumann

Fantaisie en Ut Maj op 17 - pour piano : 3.Langsam getragen durchweg leise zu halten

Martha Argerich: piano

IDIS 6707

Kurt Weill / Arrangeur: Robert Russell Bennett

Lady in the dark : 1. This is new, 2. Allegro alla marcia, 3. Dance of the tumblers, 4. The saga of Jenny

Orchestre Symphonique de Bournemouth

Direction Marin Alsop

Naxos 8557481

Kurt Weill

O moon of Alabama

Tango angele

Dobbri Saxophone Orchestra

Capriccio 10347

Bela Bartok

Quatuor à cordes n°5 SZ 102 1. Scherzo : alla bulgarese, 2. Andante

Quatuor Arcanto: Antje Weithaas, Daniel Sepec: violons / Tabea Zimmermann: alto / Jean Guihen Queyras: violoncelle Harmonia Mundi 901963

Kurt Weill / Jacques Deval

J'attends un navire

Lotte Lenya: chant

Kurt Weill: piano

Capriccio 5061

Georges Gershwin / Arrgt Ferde Grofé

Variations sur I got the rythm

Jean Yves Thibaudet: piano

Orchestre Symphonique de Baltimore

Direction Marin Alsop

Decca 4782189

Domenico Scarlatti

Sonate en ré min K 64 L 58 (Gavotte) - arrangement pour trio de marimbas

Trio SR9 : Paul Changarnier / Alexandre Esperet / Nicolas Cousin

Naïve Classique 5449

Gustav Mahler

Symphonie n°1 en Ré Maj Titan : 1.Langsam - Schleppend

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

CBS MK 42194

Jean Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 : Variation n°28 - Canone alla Nona

Nicholas Angelich: piano

Virgin Classics 50999 0706642 9

Kurt Weill / Maurice Magre

Je ne t'aime pas Versin

Lys Gauty: voix

Wal Berg et son orchestre

EPM recprds 984982