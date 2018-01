Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Liszt, Dutilleux

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation de Peer Gynt d'Edward Grieg le samedi 13 janvier à 20h à l'Opéra de Montpellier (Opéra Berlioz) dans une mise en scène de Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil.

Depuis sa Norvège, Edvard Grieg compose en 1874 une splendide musique de scène sur l'histoire tragicomique de Peer Gynt, jeune adulte volage, ivrogne et paresseux. Henrik Ibsen en avait tiré une pièce à la fois poétique, grotesque et réaliste. À partir du récit dramatique de ce drôle d'antihéros norvégien, les metteurs en scène Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil font dialoguer un orchestre symphonique enveloppé d'une élégante construction de bois blond, vidéo réalisée en direct, chanteurs et acteurs qui évoluent sur un réseau de passerelles, théâtre d'objets manipulés en direct et création graphique. Une fable poétique et universelle qui vous immerge totalement dans les formes et les enjeux du spectacle vivant.

Distribution :

Thomas Gornet, comédien

Marie Blondel, comédienne

Amélie Esbelin, comédienne

Philippe Estèphe, Peer Gynt

Norma Nahoun, Solveig

Marie Kalinine, Anitra

Noëlle Gény, chef de chœur

Chœur Opéra national Montpellier Occitanie

Vincent Recolin, chef de chœur

Chœur Opéra Junior

Orchestre national Montpellier Occitanie

Michael Schønwandt, direction musicale

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en Sol Maj K 427 L 286 et Sonate en La Maj K 212 L 135 par Bela Bartok au piano

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Le Camouflet" (vers 1622-1625) de Nicolas Régnier ?

, © droits réservés

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 janvier en vous inspirant du tableau "Le Camouflet" de Nicolas Régnier.

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Arts de Nantes dans le cadre de l'exposition :"Nicolas Régnier, l'homme Libre" visible jusqu'au 11 mars 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.