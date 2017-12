Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Lhoyer, Prokofiev

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Ensemble Aedes de Mathieu Romano avec le Café Zimmermann dirigés par Dominique Visse le mercredi 20 décembre à 20h30 à l'Eglise Saint-Roch à Paris.

Au programme Marc-Antoine Charpentier avec l'Oratorio de Noël H. 416 et la Messe de Minuit H. 9.

Charpentier accorda toujours une place de choix au thème de la Nativité, nous léguant des messes, oratorios et noëls instrumentaux à foison, qui chantent Noël tantôt avec une douce lumière, tantôt avec une exultation glorieuse. Cette fraîcheur et cette joie radieuse animent précisément sa Messe de Minuit, l'une de ses œuvres les plus aimées qui unit harmonie savante et reprises de noëls populaires, et l'Oratorio de Noël H. 416. Sous la direction experte de Dominique Visse, deux formations somptueuses vont illuminer les voûtes de Saint-Roch.

Distribution :

David Tricou, haute-contre

Martial Pauliat, ténor

Renaud Delaigue, basse

Café Zimmermann

Ensemble Aedes

Mathieu Romano, chef de choeur

Dominique Visse, direction

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en fa min K 519 L 475 de Scarlatti par Clara Haskil

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Danseuses bleues" d'Edgar Degas, vers 1890 ?

, © photo musée d'Orsay / rmn

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 15 décembre en vous inspirant du tableau : "Danseuses bleues" d'Edgar Degas, vers 1890.

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec Paul Valéry" visible jusqu'au 25 février 2018 au Musée d'Orsay à Paris.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.